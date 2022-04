Rautaruuna JL Cruze otti 46. voittonsa Meadowlandsissa

JL Cruze on ehtinyt jo 11-vuotiaaksi, mutta vauhtia ja kilpailuintoa siltä löytyy yhä. Lauantaina se juoksi Meadowlandsissa vuoden toisen, ja uransa 46. voiton Corey Callahanin kannustamana.

JL Cruze (Crazed) pääsi puolimatkassa johtavan rinnalta tuultahalkomaan ja piti lujaa kirineen Daysonin (Conway Hall) reilun hevosen mitan päässä maaliin saakka. Voittoaika oli 09,6. Yannick Gingrasin ajama Dayson meni 09,7.

Eric Ell valmentaa JL Cruzea, jolla on 46 ykköstä, 23 kakkosta ja 31 kolmossijaa 156 kilpailusta. Uran ansiot ovat ylittäneet 1,7 miljoonaa dollaria. Meadowlandsin ykkönen oli 9000 USD.

JL Cruzen omistakimppaan kuuluu porakaivoyhtiö Lifetime Well Drillingin omistaja William Ken Wood Michiganin Dentonista. Hän käyttää hevostensa voittorahat porakaivojen rakentamiseen Ghanassa. Myös poika Ben Wood on mukana jo yli 15 vuotta jatkuneessa hyväntekeväisyyshankkeessa.

Lifetime Wells for Ghana on porannut yli 2750 kaivoa, jotka tuottavat elintärkeää vettä yli miljoonalle ihmiselle. Woodin perhe on rakentanut yli 1500 kaivoa ja maksanut niiden kuluista yli 90%.

Ken Wood kertoi viime vuonna paikallislehden haastattelussa, kuinka kaivojen rakentamista tukenut amerikkalaisjärjestö tuli ostamaan häneltä vanhoja työkoneita vuonna 2006. He pyysivät Woodia mukaan Afrikan matkalle opastamaan koneiden käyttöä.

“Se oli kokemus, joka teki minut nöyräksi. Ymmärsin, ettei kaikki hankkimamme tavara ole sitä, mitä ihminen todella tarvitsee”, Ken Wood kuvaili.

Wood on kehittänyt erilaisia tapoja rahoittaa kaivojen rakentamista. Yksi niistä on ollut kilpahevostallin pito. Hän korostaa, että on ollut erittäin onnekas, kun on saanut omistaa sellaista huippuhevosta kuin JL Cruze. Se on jo vuosikaudet auttanut pelastamaan ihmishenkiä.

