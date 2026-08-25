Ravivalmentaja Tamara Skutnabb on sairaalassa TBE-tartunnan takia

Travronden kertoi, että hänen äitinsä Brita Flander on antanut lausunnon, jossa todetaan, että toipumisessa mennään päivä kerrallaan, mutta mieliala on toiveikas. Tallin toiminta jatkuu tavalliseen tapaan puoliso Vincent Eliassonin johdolla.

Perhe toivoo, että Tamaran toipuminen voi jatkua ilman lisäkyselyjä tai kommentteja. MT Hevoset kirjoitti asiasta ensimmäisenä Suomessa.

Duodecim Terveyskirjaston mukaan TBE (tick-borne encephalitis) eli puutiaisaivotulehdus tai puutiaisaivokuume tai Kumlingen tauti on puutiaisen pureman kautta tarttuva virustauti. Sen etenee vaiheittain.

Oireet alkavat noin 1 – 4 viikkoa puremasta. Ensimmäinen vaihe kestää noin viikon, jolloin ilmenee flunssatyyppisiä oireita kuumetta, päänsärkyä, lihas- ja nivelkipuja ja väsymystä. Ero flunssaan on, että hengitystieoireet nuha tai yskä puuttuvat.

Sitten seuraa noin viikon oireeton jakso. Noin kolmasosalle sairastuneista kehittyy keskushermostotulehdus, jonka oireet ovat ensi vaiheen kaltaisia, mutta huomattavasti voimakkaampia. Lisäksi voi tulla neurologisia oireita kuten tajunnanhäiriöt, kouristukset ja halvausoireet.

Puutiaisaivotulehdusta torjutaan rokotuksilla. Perusrokotussarjaan kuuluu kolme rokotuskertaa, ensin 1 – 3 kuukauden välillä ja sitten 9 – 12 kuukauden kuluttua. Tehosteet otetaan 3 vuoden välein.