Ravureiden MM-lähtö lähestyy – Castor The Star tähtenä tähtien joukossa

Castor The Starin valmentaja Jörgen Westholm on ollut aiemminkin paikan päällä, kun Yonkers International Trot -lähtö on ajettu, mutta oman hevosen kanssa hän matkustaa Yhdysvaltoihin ensimmäistä kertaa.

”Tämä on kerran elämässä -kokemus, ja oli helppo päätös vastata kutsuun myöntävästi”, Westholm sanoo.

Castor The Star on vakiinnuttanut paikkansa avoimella tasolla viimeistään tämän kauden aikana. 08,8-ennätyksensä Mikkelissä juossut ori on valmis ottamaan myös Yonkersin radan haltuunsa. Castor The Star on kokenut matkustaja, ja valmistelut kilpailuun ovat kaikki menneet suunnitelmien mukaan.

Yonkersin ravirata on 800 metriä pitkä, ja Yonkers International Trot -lähtö kilpaillaan 2011 metrin matkalla. Westholmin mukaan Castor The Star on hyvä kurvijuoksija, minkä takia radan pitäisi sopia hyvin oriille.

Vakiokuskiksi muodostunut Mats E Djuse matkustaa Yonkersiin ajamaan Castor The Staria. Djuse sai muutaman päivän aikaa miettiä, lähteekö ajamaan Amerikkaan, sillä samana viikonloppuna Norjassa ajetaan kylmäveristen perinteiset ikäluokkakilpailut. Lopulta päätös oli suhteellisen helppo. Djuse perusteli ratkaisunsa siten, ettei uutta Amerikan-mahdollisuutta välttämättä ole lähiaikoina uudestaan tiedossa.

Castor The Star on ollut nuoresta asti hyvin lahjakas hevonen, mutta nuorempana se oli hieman kuuman sorttinen ja sen takia hankala. Ori kilpaili ensimmäisen kerran 3-vuotiaana Eskilstunassa, jossa Westholm joutui jo lämmityksen jälkeen vaihtamaan sille varusteita, jotta se pysyisi rauhallisempana. Castor The Star voitti lähdön ylivoimaisesti, ja päätöspuolikkaan se tuli peräti 11,3-kyytiä.

”Se on rauhoittunut iän myötä, ja on nykyään oikein mukava hevonen ajaa. Kilpailupaikalla se on kuitenkin vieläkin melko tulinen”, Westholm arvioi.

Jörgen Westholm on Castor The Starin kasvattaja yhdessä Anders Karlssonin kanssa. Omistajaporukka koostuu seitsemästä perheestä eli hevonen on tuonut elämyksiä monille ihmisille. Castor The Star on tähän mennessä kilpaillut Ruotsin lisäksi Suomessa, Norjassa ja Ranskassa, ja omistajaporukka on innoissaan valmistautumassa New Yorkin seikkailuun.

”Omistajaporukassa on mukana myös yli 80-vuotiaita, mutta he ja muutkin ovat lähdössä paikan päälle kokemaan tämän lähdön. Omistajat ovat muutenkin olleet aktiivisia kiertämään hevosen mukana melkein joka paikassa, ja meillä pitäisi olla hyvät kannustusjoukot myös Yonkersissa.”

Castor the Starin matka alkaa keskiviikkona kohti Frankfurtia, josta lento New Yorkiin lähtee. Westholm lentää itse paikan päälle seuraavalla viikolla, ja on paikan päällä keskiviikosta sunnuntaihin. Lähtö ajetaan lauantaina 7. syyskuuta.

”Vuodessa ei yleensä kerry montaakaan lomapäivää, ja nyt lähdemme koko perheenä reissuun. Voittajaa odottaa 500 000 dollaria ja ikuinen kunnia, ja toivottavasti mekin pystymme kamppailemaan siitä tosissamme”, Westholm päättää.