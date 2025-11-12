Ravit Solvalla
Elina Pakkanen, Ray Of Sunshine ja Claes Sjöström.Kuva: Solvalla
Ulkomaat

Ray Of Sunshine ravasi voiton Pakkasen talliin, Fame And Glory koelähdössä, Melkon hevosille ykkösiä

Solvalla ja Åby olivat keskiviikkoillan kilparadat. Tuomas Pakkanen sai iloita voitosta niin Kuopiossa kuin Solvallassa.
Julkaistu
Solvalla
Ray Of Sunshine
Tuomas Pakkanen
Fame And Glory
Katja Melkko
Hanna Lähdekorpi

