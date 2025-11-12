Ray Of Sunshine ravasi voiton Pakkasen talliin, Fame And Glory koelähdössä, Melkon hevosille ykkösiä

Elina ja Tuomas Pakkasen Ray Of Sunshine ampaisi johtopaikalle Solvallaserien220-karsinnassa. Claes Sjöström sai ajaa kierroksen 15,2-kyytiä. Johtavan takana seurannut Guided Tour sai maalisuoran alussa kiritilaa. Ray Of Sunshine tsemppasi hienosti 80 000 kruunun voittoon ajalla 14,0a/2140 ja varmisti paikan 17. joulukuuta ajettavaan finaaliin. Guided Tour jäi niukasti kakkoseksi."Sain ajaa Ray Of Sunshinellä jo viimeksi. Taktiikka oli silloin vähän passiivinen, mutta hevonen oli hyvä. Elina Pakkanen sanoi, että hevonen on treenannut hyvin sen startin jälkeen ja lähti tosi kovaa. Ray Of Sunshine tuntui oikein hyvältä koko matkan, vaikka lopussa meni vähän tiukaksi", Sjöström kertoi.Timo Nurmoksen Adriatica lähti suurena suosikkina 4-5-vuotiaiden tammojen lähtöön Solvallassa. Magnus A Djuse ajoi Bold Eaglen tyttären johtopaikalle, ja helppo voitto tuli ajalla 12,5a/2140. Hanna Lepistön valmentama Sofia Evo kiri porukan perältä terävästi neljänneksi Mika Forssin ajamana. Lepistön toinen valmennettava Tight Reins kilpaili tammalähdössä, mutta se laukkasi alkumatkalla.Hanna Lähdekorven hieno viikko jatkui voitolla Åbyssä 86-pelin vitoskohteessa. Nash Keeper kiri toisesta ulkoa ykköseksi ajalla 12,5a/2140. Holm Hästgården omistaa Campo Bahian pojan."Nash Keeper ei ole kovin nopea alussa, ja joutuu tekemään usein itse juoksuja. Se antaa aina kaikkensa ja on tosi rehti taistelija", Lähdekorpi sanoi.Keskiviikon suurin ykköspalkinto 200 000 kruunua maksettiin Åbyssä ajetussa 4-vuotiaiden S:t Legerissä. Carl Johan Jepsonin ajama Googoo Casino juoksi loppumatkan toisessa ulkoa. Robert Berghin valmentama Googoo Gaagaan poika kiri vahvimmin ja voitti ajalla 14,4/3160. Light The Lamp eteni johtavan takaa kakkoseksi. Tanskan Derbyvoittaja Kreadlys Lew kiri takahevosista parhaiten ja nousi kolmanneksi. Bootsman yritti seurata Kreadlys Lewiä, mutta jäi sijalle kymmenen.Iina Ahon ratsastama Harriet Zet kiri terävästi voittoon Åbyn montélähdössä. Mikko Ahon osaomistama ja valmentama Twister Bin 5-vuotias tytär juoksi voittoajan 15,1a/1640. Elina Pakkasen ohjastama J.J.Dragon sijoittui Solvallan montélähdössä neljänneksi.Solvallassa nähtiin koelähdössä Timo Nurmoksen 5-vuotias Fame And Glory. Kriteriumin ja Derbyn voittanut Calgary Gamesin pikkuveli paineli Björn Goopin ajamana 2140 metriä aikaan 14,3. Se tuli päätöskierroksen 09,0-vauhtia. Siitoksessa tämän vuoden vaikuttanut Fame And Glory kilpaili edellisen kerran viime vuoden syyskuussa."Jos hevonen juoksee päätöskierroksen tällaisella tyylillä ja menee koelähdössä ja sateessa tällaisen tuloksen, niin huippukunto on lähellä", sanoi Goop, joka antoi juoksun jälkeen ansaitut taputukset Fame And Glorylle.Katja Melkon ja Janne Sorosen hevoset napsivat voittoja alkuviikon raveissa. Against All Oddsin, Carmelinan ja Game Timen ykkösten jälkeen tallin voittosaldo tälle vuodella on jo 49.Rikard N Skoglund ajoi Team Melkko&Sorosen osakasvattaman, osaomistaman ja valmentaman Against All Oddsin johtopaikalle Bollnäsissa maanantaina. SJ's Caviarin 3-vuotias poika paineli kärjessä maaliin saakka ja voitti varmasti ajalla 15,7/2140.Against All Odds on KJ Sportsin ja kumppaneiden kasvattama ja omistama. Melissa Melkko hoitaa. Against All Odds kilpaili keväällä kaksi starttia ja juoksi voiton ja kakkosen."Against All Odds teki jo keväällä hyviä juoksuja. Sitä on treenattu kesällä lisää ja meni oikein hyvin", Skoglund sanoi.Riku Niittynen Oy:n ja Toni Lasilan kasvattama Mastroianni palasi voittajaksi enintään 350 000 kruunua tienanneiden lähdössä. Alan Shelton ajoi 5-vuotiaan Twister Bin ja NordicGoldNovemberin pojan keulasta ylivoimaiseen voittoon ajalla 12,4a/2140.Melkko&Sorosen talli jatkoi voittotahdissa tiistain lounasraveissa Rommessa, tuloksena kaksi ykköstä. Jorma Kontio ajoi ensin Carmelinan ykköseksi ajalla 16,4/2140. Tallikaveri Memphis sijoittui kolmanneksi.Kontio ohjasti Melkon toisen Rommen voiton Game Timella, joka otti ykkösen tuloksella 14,5a/2140. Janina Soronen on kummankin voittajahevosen hoitaja.Onkel Investin Cameron Hills palasi kahden kolmossijan jälkeen voittajaksi. Per Linderothin ajama ja Björn Goopin valmentama Muscle Hillin poika juoksi johtavan takana ja johtavan rinnalla ja kiri ykköseksi ajalla 12,1a/2140."Lähdössä oli vauhtia, ja voittoaika on hyvä. Cameron Hills on kilpaillut paljon myös lauantailähdöissä, ja on todella tyylikäs hevonen", Linderoth kehui.Jägersrossa ajettiin tiistain iltaravit. Hanna Lähdekorpi ajoi voiton Global Flashbackilla. Kari Lähdekorven KM Hästfarmin omistama SJ's Caviarin poika lähti kiriin toisesta ulkoa ja pinkoi ykköseksi ajalla 14,3/2160."Global Flashback viihtyy Jägersrossa. Saimme hyvän juoksun. Vähän olin huolissani, kun Gustav (Amazing Hazel/Johansson) yritti rinnalle, mutta hevoseni vastasi hyvin. Se on rehellinen ja tekee aina parhaansa", Hanna Lähdekorpi kehui.