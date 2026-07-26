Ready Trophy ja Iina Aho viihtyvät ruohoradoilla

Bro Parkin ruohoradalla ajettiin ravilähtöjä kesäkuun puolivälissä. Ready Trophy ja Iina Aho ottivat voiton siellä ajalla 15,9a/2200, Onkel Investin Cameron Hills oli toinen ja Journeyn kasvatti Lifelong Journey kolmas.Göteborgin ruohoradalla oli vuorossa volttilähtö. 10-vuotias Ready Trophy lähti 60 metrin takamatkalta. Iina Aho ajoi tasaisesti kärkeä kiinni. Ready Trophy oli loppumatkalla omaa luokkaansa ja eteni vahvasti ykköseksi ajalla 17,6/2200. Mikko Aho on Suomessa syntyneen Ready Cashin pojan valmentaja ja Esa Haapoja kasvattaja."Ready Trophy on näyttänyt, että se tykkää juosta ruohoradalla. Tunsin jo Bro Parkissa, että hevonen viihtyy tällaisella alustalla. Täällä Göteborgissa luotin hevoseeni, odottelin vain pitkää loppusuoraa", Iina Aho sanoi voittajahaastattelussa.Kalmarissa ajettiin lauantai-illan myöhäisravit. Tapani Raunion ja Juha Saarijärven kasvattama Rockabilly Artist viimeisteli kuntoaan ennen isompia tehtäviä. Peter Untersteinerin ajama Father Patrickin ja Ravinen 3-vuotias poika taivalsi johtavan rinnalla. Johan Untersteinerin valmentama Rockabilly Artist paineli selvään voittoon ajalla 15,2a/2140. Startti oli ruunan neljäs, voittoja on tullut kolme."Rockabilly Artist sai raskaan juoksun, mutta hoiti homman hyvin. Se tuntui hyvältä koko matkan. Seuraavaksi tähdätään huutokaupassa myytyjen hevosten lähtöön parin viikon kuluttua Solvallassa, ja silloin ajetaan ilman kenkiä", Peter Untersteiner kertoi voittajahaastattelussa.Marko Kreivin kasvattama Pure Desire ravasi vuoden avausvoiton Sommarduellen-karsinnassa. Valmentaja Christoffer Eriksson ajoi voiton johtopaikalta ajalla 12,1a/1640. Finaalissa Pure Desire starttasi takamatkalta ja sijoittui Per Nordströmin ajamana kuudenneksi. Christoffer Erikssonin ajama Arcania S meni keulasta ykköseksi.