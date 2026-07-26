Ready Trophy ja Iina Aho
Iina Aho on myös montén taitaja. Kuvassa Aho ja Sanderson Lappeessa.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Ready Trophy ja Iina Aho viihtyvät ruohoradoilla

Iina Aho ohjasti Ready Trophyn voittoon sunnuntaina Göteborgin laukkaradalla ajetussa kärrylähdössä. Ykkönen oli valjakolle jo toinen ruohoradalla.
Julkaistu
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Iina Aho
göteborg
Kalmar
Ready Trophy
Rockabilly Artist
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