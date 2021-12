Ready Trophy voitti Färjestadissa, Mikko Ahon tallissa ravuri myös Australiasta

Mikko Ahon valmentama Ready Trophy teki väkevän esityksen Färjestadissa. Jorma Kontio odotteli toisen radan jonossa neljäntenä ja käänsi Esa Haapojan kasvattaman Ready Cashin pojan kiriin takasuoralla. Ready Trophy kiisi vauhdilla ja ehti varmasti ykköseksi ajalla 14,3a/2140m. Iina Aho on voittajan hoitaja.

”Vähän kaukana olimme, ja oli pakko lähteä ajamaan jo neljännen radan kautta. Ready Trophy on saanut lisää vaihteita ja tienaa vielä paljon lisää kruunuja”, Kontio kehui.

”Ensi vuonna tähtäämme Ready Trophyllä 75-lähtöihin. Se näyttää siltä, että riittää myös niissä. Hevonen on parantanut koko ajan, siitä on tullut oikein hyvä kilpahevonen. Meillä on myös sen 2-vuotias sisko, jonka isä on Charly du Noyer. Se on tosi temperamenttinen, kun taas veli on maailman kiltein hevonen”, Aho kertoi.

Mikko Aho on Axevallan valmentajia. Hänellä on 14 hevosta tallissa. Australiassa syntynyt ja USA:ssa kilpaillut 7-vuotias La Grange 09,5a tuli Aholle heinäkuussa Per Henrikseniltä. Marko Kreivin Göteborg Smart Repair Center on Muscle Hillin pojan omistaja.

”Sillä oli jänne- ja hankosidevamma. Hevonen on tosi lahjakas ja jalo hevonen myös katsella. Olen käyttänyt sitä eläinlääkäri Åsa Fryckmanilla. Hän hoiti myös Art On Linen hankosidevamman kuntoon niin, ettei se vaivannut enää koskaan. Laitoimme La Grangelle kiilavälipohjan väärinpäin. Hankoside täytyy saada venymään. Kuten Åsa on sanonut, se on kuin solmussa oleva kumilanka, joka on saatava avattua. Nyt kaikki näyttää hyvältä, ja voi olla, että ajamme jo tammikuun lopulla kilpaa La Grangella. Se on Marko Kreivin ensimmäinen hevonen meillä”, Aho sanoi

Romme ajoi lounasravit tiistaina. Melkko & Sorosen tallin Driverlane matkasi porukan hännillä kaukana kärjestä, mutta ehti hurjalla loppukirillä kakkoseksi. Jorma Kontio ajoi. Jörgen Westerholmin Cuenca pinnisti johtavan rinnalta ykköseksi.

Einari Vidgren Oy:n E.V. Angie otti myös kakkossijan. Mika Forss ajoi ensin johtopaikalle, mutta luopui vetotöistä, kun suosikki Gamin de Larre vyöryi rinnalle. Dwight Pietersin ajama Gamin de Larre meni ykköseksi. Matti Nisosen valmentama E.V. Angie sai myöhään kiritilaa, eikä ehtinyt kunnolla haastamaan voittajaa, hyvä kakkossija.