Redénin uusi jenkki voitti nelivuotislähdön

Örjan Kihlström ei sisäradalta ajanut johtopaikalle, vaan Full Of Muscles pyrähti kärkeen. Kihlström käänsi toisella radalla, ja Shirley Goodness painui johtoon avauspuolikkaan jälkeen. Sen jälkeen ei voittajasta ollut epäselvyyttä. Swan For Allin tytär viiletti 125 000 kruunun voittoon ajalla 14,3a/2100m. Full Of Muscles seurasi kakkoseksi.

”Shirley Goodness mutkitteli lämmityksessä, mutta meni hyvin startissa. Kotona se juoksee neljä intervallia hyvällä tyylillä ja on saanut lisää voimaa. Maalisuoralla tamma näytti hyvältä ja tuli maaliin korvia pyöritellen”, Redén sanoi. Shirley Goodness on kilpaillut 24 kertaa ja voittanut 11 lähtöä, sen voittosumma on 3 440 959 kruunua ja ennätys 10,2a.

”Sain Danielilta hyvät kommentit hevosesta. Uskalsin ajaa eteenpäin aikaisin. Starttiin en ladannut. Hevonen painoi välillä ja meni taas välillä laiskasti, mutta voitto tuli helposti”, Kihlström kertoi.

Jonnan Irrin Majestic Man kilpaili avoimessa lähdössä, joka aloitti Toto64-pelin. Magnus A Djusen ajama Selected News lähti vetämään toisen radan jonoa ja viiletti ykköseksi ajalla 13,5a/2100m. Rikard N Skoglundin ohjastama Majestic Man juoksi johtohevosen takana. Se seurasi kirissä neljänneksi.

Iikka Nurmosen tallista oli kaksi hevosta mailin ryhmässä. Look Complete eteni sisäratajuoksun jälkeen viidenneksi. Bismarck Comery taipui keulasta yhdeksänneksi. Janne Svartin Souvenir d’Inverne kiri ykköseksi. Juha Koskelan Wagger Zacker ravasi 64-päätöksessä kolmossijan. Reden-Kihlströmin Illfindmywayhome paineli keulasta voittoon.

Bergsåkerissa ajettiin myös torstai-iltana. Samu Sundqvistin ajama ja valmentama B.Sacamano oli suomalaisvoittaja. Kauden ensimmäinen ykkönen tuli ajalla 15,4/2140m. Team Melkko&Sorosen Loulou Web kiri 3-vuotiaiden E3 Bonus -lähdössä takamatkalta kolmanneksi hyvällä tuloksella 15,6/2160m. Veikko Haapakangas ajoi Special Topsecretin nuorten ohjastajien lähdössä kolmanneksi.

Mika Forss ohjasti Halmstadin lounasraveissa. Voitto tuli Peak’n Rollilla. Jerry Riordanin valmentama 4-vuotias Bold Eaglen poika kiri toisesta ulkoa ykköseksi ajalla 17,3/2660m. Jussi Hietalahti ja Mika Forss kuuluvat omistajiin. Markus Forss on voittajan hoitaja.

”Peak’n Roll kehittyy edelleen, mutta vieläkin se on joskus epävarma ja fokusoitumisessa on toivomista. Mutta paljon auttaa, kun tunnen hevosen hyvin. Tänään se teki hyvän juoksun ja voitto tuli helposti”, Forss sanoi.