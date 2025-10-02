USA huutokauppa
Aston Kemp huutokauppavideossa.Kuva: Kuvakaappaus huutokauppavideo
Ulkomaat

Reijo Liljendahl on ostanut 7 varsaa, joukossa A Tale Of Kemp ja Aston Kemp

Huutokauppa pyörii Lexingtonissa täyttä vauhtia. Reijo Liljendahl kertoi, että se tietää pitkiä päiviä hevosammattilaisille.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Lexington Selected Yearling Sale
Aston Kemp
A Tale Of Kemp
Reijo Liljendahl

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi