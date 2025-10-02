Reijo Liljendahl on ostanut 7 varsaa, joukossa A Tale Of Kemp ja Aston Kemp

Aiemmin huutokauppaviikkoon liittyi vielä monta kilpailupäivää Red Milella. Ravituristit nauttivat, kun tapahtumia oli seurattaviksi aamusta myöhään yöhön. Mutta talleilla työskenteleville se oli aivan “hullu karuselli”.“Viime lauantaina tulimme raveista kolmen tienoilla yöllä, ja sunnuntaina lähdimme seitsemän aikaan tutkimaan huutokauppavarsoja Fasig-Tiptonille. Tiistaista hevoset on ajettu aamunkoitteesta lähtien, että ehditään puolelta päivin huutokauppapaikalle”, Reijo Liljendahl kuvaili.Tiistaina Liljendahl huusi omiin nimiinsä kolme varsaa: 156 tamma A Tale Of Kemp (Walner) 250 000 USD, 180 ori End Result (Muscle Hill) 105 000 USD ja 304 ori Aston Kemp (Walner) 45 000 USD. Keskiviikon ostokset olivat 478 tamma La Dolce Vita Bi (Tactical Landing) 32 000 USD ja 536 tamma Loveagain Volo (Chapter Seven) 160 000 USD.“Maanantaina ostamani ori 17 He’s Moni (Walner) ja Aston Kemp ovat minun suosikki emälinjaltani. Molempien emänemä on Mom’s Millionaire, jolla oli muunmuassa 1,5 miljoonaa juossut tytär Snow White. Aston Kempiin tykästyin jo käydessämme farmilla. Ja hinta oli hämmästyttävän edullinen”, hän kertoi.Toinen “edullinen” varsa oli Liljendahlin mielestä Muscle Hillin poika End Result, jonka kolmas emä on Laakkosten miljonääritamma Cameron Hall ja emän veli Atlantin moelmmin puolin pärjännyt Asteroid (Creatine.Liljendahlin huippuvarsa on tänä vuonna ollut 2-vuotias tamma Setyoursightshigh (In Range). Samanikäinen ori Zephyr Kemp (Calgary Games) on myös menestynyt hyvin Liljendahlin hoivista Marcus Melanderin tallin Kentuckyn yksiköstä. Molemmilla on suomalaisomistajia.“Ostamistani varsoista tulee kimppahevosia, mutta emme ole vielä lainkaan keskustelleet keitä lähtee mukaan. Torstaina ei taida tulla lisää varsoja, mutta perjantaina pitää katsoa muutamaa Temporal Hanoverin jälkeläistä, ja on siellä In Rangestakin.”Lexington Selected Yearling Salen tuloksiin tästä..Walnerin tytär maksoi miljoona dollaria Lexingtonin avajaispäivänä