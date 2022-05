Reijo Liljendahlin valmennustallista hevonen Elitloppetiin – ”Kunnia-asia olla mukana”

Admiral As oli otsikoissa jo 1-vuotiaana. Reijo Liljendahl huusi sen SRF Stablelle 360 000 eurolla Italian huutokaupasta.

Admiral As aloitti uransa viidellä voitolla. Se on noussut STL divisioonalähdöissä askel askeleelta ja on nyt kultadivisioonassa. Tämän kauden avausstartissa Admiral As ravasi voiton Dartster F -lähdössä kotiradalla Solvallassa. Toisessa startissa Ready Cashin poika laukkasi.

Admiral As on kilpaillut 31 kertaa totosijoin 19-1-0, sen voittosumma on 2 224 000 kruunua.

”Admiral As näytti jo Elitloppetin viikonlopun Nelivuotiseliitissä 2020, että se osaa juosta kovaa. Sen jälkeen hevonen on kehittynyt eliittilähtöihin. Admiral As on yksi mielenkiintoisimmista hevosista Ruotsissa”, Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrot kertoi tiedotteessa.

”On todella kunnia-asia olla mukana Ruotsin ehkä maailman suurimmassa sprintterikilpailussa. Admiral As juoksi hiitin perjantaina Per Lennartssonin ajamana, ja hevonen tuntui tosi hyvältä. Viime startissa Admiral ei saanut pitoa ja laukkasi. Lennartsson ajaa Admiralia Elitloppetissa”, Liljendahl sanoi V75 Direkt -lähetyksessä.

Elitloppet 2022 – kutsutut hevoset:

Don Fanucci Zet (Ruotsi)

Etonnant (Ranska)

Vivid Wise As (Italia)

Back Of The Neck (USA)

Extreme (Tanska)

Perfetto (Kanada)

Vernissage Grif (Italia)

Önas Prince (Ruotsi)

Cokstile (Italia)

Admiral As (Ruotsi)