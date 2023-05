Etonnant lähtee täysissä sielun ja ruumiin voimissa Solvallaan. Ja sen jälkeen ehkä Kouvolaan. Kuva: JLL

Ulkomaan ravit

Richard Westerink Etonnantista: "Voisimme hyvin tulla tänä vuonna Kymi GP:hen"

Etonnant on Elitloppetin alla paremmassa kunnossa kuin viime vuonna. Jolloin voitti. Mutta elämää on Elitloppetin jälkeenkin. Ori on tuloillaan Kouvolaan.