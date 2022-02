Robert Berghille 5000. voitto valmentajana

Robert Bergh aloitti oman valmennustallin toiminnan 1993. Our Last Crown oli ensimmäinen oma valmennettava, joka voitti.

”Tuntuu, ettei siitä ole kovin pitkä aika, kun ensimmäinen voitto omalla valmennettavalla tuli. On aivan mahtavaa katsoa taaksepäin näitä vuosia. Olen ollut valmentajana 29 vuotta ja saavuttanut 5000 voittoa. Se merkitsee sitä, että talliin on tullut voitto keskimäärin joka toinen päivä. Se on fantastista”, Bergh sanoi Bergsåkerin voittajahaastattelussa.

Berghin edellä voittomäärissä on kolme valmentajaikonia, Stig H Johansson 8206 voittoa, Olle Goop 7696 ja Åke Svanstedt 5384. Berghin jälkeen löytyvät nimet Peter Untersteiner 3677, Timo Nurmos 3327, Jim Frick 3187 ja Kari Lähdekorpi 3048.

Bergsåkerin haastattelija totesi, että jos jatkat vielä 67-68 vuotiaaksi asti samaa tahtia, niin ohitat Stig H Johanssonin. ”Tuntuu aika kovalta ajatukselta. Toivottavasti saan olla terveenä vielä silloin ja valmentaa sopivalla tasolla”, Bergh, 54, vastasi.

Bergh aloitti heti Stig H:n voittomäärän jahtaamisen. Mellby Indigo ei ollut hänen ainoa voittaja Bergsåkerissa. Someity toi tallille toisen voiton Micael Melanderin ajamana. Berghin itsensä ajama Carroty sai johtopaikalta antautua kakkoseksi.

Bergh on menestyksekkäällä urallaan voittanut paljon suurkilpailuja, joista suurimpia ovat:

Elitloppet: Nahar

Svenskt Travderby: Remington Crown, Hilda Zonett, Tsar d’Inverne ja Hail Mary

Svenskt Travkriterium: Remington Crown, Simb Zibber, Hilda Zonett ja Power

UET Grand Prix: Kadett C.D. ja Power

UET Trotting Masters: Ed You

Prix de France: Hildas Zonett