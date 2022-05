Rocket Tile toi suomalaisomistajille suurvoiton – ”Uskon paljon tähän hevoseen”

Rocket Tilen tahdissa mentiin 3-vuotiaiden oriiden/ruunien sarja. Per Lennartsson ajoi Muscle Hillin pojan keulaan ensimmäisen takasuoran lopussa. Rocket Tile hallitsi ja viiletti voittoon ajalla 14,1a/2140m. Every Day Elegant (Maharajah) kiri porukan perältä vahvasti kakkoseksi.

””Uskon paljon tähän hevosen. Rocket Tile saa treenata edelleen ja starttailla harvakseen. Syksyllä on suuret tehtävät Kriterium ja Breeders’ Crown”, Liljendahl kertoi.

Rocket Tile jäi huhtikuussa pois Örebron startista rataolosuhteiden vuoksi, Mutta dramatiikka jatkui vielä kotimatkalla. ”Jouduimme turistibussin päälle ajamaksi kotimatkalla. Pelkäsimme jo, että Rocket Tilelle kävi pahasti, mutta hevonen selviytyi siitäkin”, Liljendahl selvitti.

”Tiesin, että Örjanilla (Every Day Elegant/Kihlström) on kova hevonen. Näin, että se on kaukana takana, ja olin aika varma voitosta jo loppukaarteessa. Rocket Tile on vielä vähän varsamainen ja mutkittelee. Se innostui heti menemään, kun toinen hevonen tuli vierelle, ja säästää kyllä vielä voimiaan”, Lennartsson totesi.

Nelivuotiaat oriit/ruunat juoksivat 86-pelin kakkoskohteessa. Dowhatyoudodowell (Maharajah) ampaisi johtopaikalle. Global Concept (Charly du Noyer) kiersi pitkään kolmatta ja pääsi johtavan rinnalle. Örjan Kihlströmin ajama Global Concept jyräsi vakuuttavasti ykköseksi ajalla 13,2a/2140m. Kriteriumkolmonen Mellby Jinx (Ready Cash) kiri kakkoseksi. Satu Lappeteläinen on voittajan hoitaja.

”Maailman paras kuski tiesi, mitä teki. Hän ajoi heti alkumatkalla johtavan rinnalle. Global Concept teki tosi hyvän esityksen, ja oli todella ilo nähdä hevonen tuollaisena”, valmentaja Jörgen Westholm kehui.

Eireann oli jättisuosikki 3-vuotiaiden tammojen lähdössä. Maharajahin tytär laukkasi harjoituslähdössä, ja Örjan Kihlström otti startin ykkösradalta korostetun rauhallisesti. Eireann putosi porukan hännille. Kim Eriksson ajoi Aries-tamman keulaan. Emelie Perssonin valmentama From Aboven tytär piti paikkansa varmasti maaliin saakka ja voitti ajalla 15,0a/2140m. Eireann yritti kiriä kolmatta rataa pitkin, mutta laukkasi.

Nelivuotiaat tammat ihastuttivat päätöskohteessa. Mats E Djuse tarjosi Imhatra Amille loistoreissun toisessa parissa ulkona. Stefan Melanderin valmentama Muscle Hillin ja Tamla Celeberin tytär kirmasi maalisuoralla ykköseksi ajalla 13,3a/2140m. Lacille Boko (Readly Express) oli urhea kakkonen johtavan rinnalta.

Mika Haapakankaan Special Mystery teki hyvän juoksun Bergsåkerin nuorten ohjastajien lähdössä. Oskar Florhedin ajama Geronimo Am paineli keulasta ykköseksi. William Strandin ohjastama Special Mystery jäi johtavan taakse pussiin ja oli kolmas maalissa. Haapakankaan toinen hevonen Power Swirl eteni takaa hyvin kuudenneksi.

Tomas Malmqvistin valmentama Estelle Nordique kilpaili tiistaina Vicennesissä oppilaslähdössä. Se kiersi alkumatkan kolmatta ja pääsi toisen radan jonoon. Antonin Andren ajama tamma tsemppasi kolmanneksi ja tienasi 7 140 euroa ajalla 12,3/2175m. Fleur de Loiron paineli voittoon tuloksella 12,0. Fincumet Groupin Estelle Nordique on tänä vuonna juossut jo 70 560 euroa.