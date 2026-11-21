Jorma Kontion ajama Dundee (Forfantone Am) painui alkumatkalla johtoon Svensk Uppfödningslöpningissä. Claes Sjöström otti alkumetrit rauhassa, mutta ajoi Rocksteady Artistin (Captain Corey-Ravine) johtoon kierros ennen maalia. Ensimmäinen tuhat juostiin 14,2-aikaan. Maalisuoralla Rocksteady Artist jätti vaivatta muut. Se pinkoi päätöspuolikkaan 09,9-kyytiä ja voitti 1,2 miljoonan kruunun ykkösen ajalla 12,9a/1640. Rocksteady Artistin voittosumma kuuden ykkössijan jälkeen on 2 357 850 kruunua.

"Kaikki sujui todella helposti. Rocksteady Artist tuntui fantastisen hyvältä ja teki oikein hienon juoksun. Minulla oli hyvä tuntuma, mitkä hevoset ovat nopeita alussa, ja annoin niiden selvitellä ensin välejään. Mahtava tunne oli ajaa tämä lähtö. Jo debyyttistartin jälkeen tämä lähtö oli suunnitelmissa. Rocksteady on ottanut ajetut lähdöt hienosti, ja minulla on ollut helppoa matsata hevosta", Claes Sjöström sanoi voittajahaastattelussa.

Sara Norrström on Rocksteady Artistin hoitaja. Hänen valmentamansa Tougher Than You (Nuncio) kiri kakkoseksi Örjan Kihslrömin ajamana. Shankley (Global Welcome) nousi kolmanneksi, ja Sjöströmin valmentama ja Norrströmin hoitama Qule Sting oli neljäs. Mika Forssin ajama Auguste (Calgary Games) kesti viidenneksi. Norrströmin valmentama Dundee oli kuudes.

Meadow Prophets Minne oli Kultadivisioona. Suosikki A Fair Day ei pystynyt alussa johtopaikalle, Johan Untersteinerin Boscha Diablo pyyhälsi kärkeen 400 metrin jälkeen. A Fair Day matkasi toisessa ulkona. Untersteiner sai ajaa rauhallista vauhtia, kierros 15,9a. Se tiesi sitä, että A Fair Dayn kiri kantoi vain kakkoseksi. Boscha Diablo porhalsi voittoon ajalla 13,1a/2140.

Timo Kukkosen Secret Brigadoon starttasi Klass I:ssä. Se ei pystynyt takaa nousemaan kärkitaistoon ja laukkasi loppusuoralla. Jaap van Rijn ajoi Gurion Fontin keulasta voittoon. Suomalaisporukan kasvattama ja omistama Frank Caviar kilpaili Klass III:ssa. Peter Untersteinerin ajama SJ's Caviarin poika juoksi viidentenä sisäradalla, nousi ulkoradoille kiriin ja oli maalissa 10. Stefan Perssonin Wingait Stefan kiri voittoon.

Johan Untersteiner ajoi Ideal Stonen johtopaikalle Pronssidivisioonassa. Iida Lindin hoitama Wishing Stonen poika piti paikkansa maaliin saakka ja voitti ajalla 11,0a/1640. Ideal Stone sai juosta tosissaan. Siitä piti huolen Iivari Nurmisen ajama Godfather, joka kiersi puolimatkassa toisen radan jonon vetäjäksi. Linda Tovekin valmentama Godfather tsemppasi hyvin ja oli vahva kakkonen.