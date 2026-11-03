Rocksteady Artist ravuri
Rocksteady Artist ja Claes Sjöström.Kuva: Lars Jakobsson/Tr Bild
Ulkomaat

Rocksteady Artist Solvallan karsinnoissa, Dimitri Hedman neljän hevosen kanssa Solvallaan

Kaksivuotiaiden Svensk Uppfödningslöpningin karsinnat juostaan keskiviikkona Solvallassa ja Jägersrossa.
Julkaistu
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Solvalla
Jägersro
Dimitri Hedman
Svensk Uppfödningslöpning
Rocksteady Artist