Rocksteady Artist Solvallan karsinnoissa, Dimitri Hedman neljän hevosen kanssa Solvallaan

Tapani Raunion ja Juha Saarijärven kasvattama Rocksteady Artist (Captain Corey) lähtee suursuosikkina Solvallan ensimmäiseen karsintaan. Claes Sjöströmin valmennettava on voittanut kaikki neljä kilpailuaan 2-vuotiaana, viimeisimpänä Svampenin ykkönen. Jorma Kontio ajaa Sara Norrströmin valmentamalla Dundeella (Forfantone Am). Stefan Melander ilmoitti karsintoihin kaikkiaan viisi hevosta, joista kolme starttaa tässä ensimmäisessä. Melanderin ansiosta karsintoja tuli kaikkiaan kolme.Paul Hagoortin Martha Minow (Readly Express) on toisen Solvallan karsinnan suosikki, sillä on kaksi starttia ja kaksi voittoa. Marko Kreivin kasvattama Pure Island (Ecurie D.) on vastassa.Jägersrossa ajetaan yksi karsinta. Mika Forssin ajama Auguste (Calgary Games) on aloittanut hienosti voitolla ja kakkosella, ja Holger Ehlertin valmennettava on lähellä uutta ykkössijaa. Kreiviltä on kaksi kasvattia Pure Custom Candy (Ecurie D.) ja Pure Custom Cowboy (Ecurie D.). Finaali juostaan Jägersrossa 21. marraskuuta, voittaja saa vähintään 800 000 kruunua.Jägersro aloittaa keskiviikon T86-kierroksen. Rocksteady Artistin isoveli 3-vuotias Rockabilly Artist (Father Patrick) palaa pieneltä tauolta, valmentaja Johan Untersteiner ajaa. Rockabilly Artist on kilpaillut 5 kertaa ja voittanut 3 lähtöä. Stefan Perssonin Henessi Otan (Maharajah) on kova haastaja Treåringstoppen-lähdössä. Sen voittoputki katkesi viimeksi Kriterium-karsinnassa."Henessi Otan teki ensimmäisen huonon startin viimeksi, valitettavasti se osui karsintaan. Se oli matkalla aivan liian terävänä, eikä jaksanut mennä. Sen jälkeen hevonen sai ottaa rauhassa muutaman viikon. Se on nyt treenannut hyvin, ja uskon, että se tekee taas normaalin suorituksen. Henessi Otan kilpaili oikein hienosti ennen viime starttia ja vaikuttaa ihan lahjakkaalta", Stefan Persson sanoi Kanal75:n haastattelussa.Dimitri Hedman suuntaa Solvallaan peräti neljän hevosen kanssa. Tight Reins juoksee Solvallaserien420-karsinnassa, Mats E Djuse ajaa. Matkana on maili ja lähtöratana viisi. Venome starttaa 2640 metrin ryhmässä radalta kolme, Jorma Kontio ohjastaa. Timo Nurmoksen Gio Barosso palaa tauolta ja on suosikki.Hedmanin tallista juoksee kaksi hevosta T86-pelin päätöskohteessa Solvallaserien 720-karsinnassa. Mats E Djuse nähdään viimeksi voittaneen Frivola Grifin kärryillä, Ulf Ohlsson aja Beauty Evoa. Hedman uskoi Travrondenin haastattelussa erityisen paljon Frivola Grifin mahdollisuuksiin, eikä juoksupaikka johtavan rinnallakaan pelota. Stefan Perssonin tallista tulee myös tähän lähtöön kovakuntoinen hevonen. Kenobi Mearas on viime starteissa juossut voittoja ja kakkosia. Seiskarata mailin matkalla tuo haastetta."Kenobi Mearas on kunnossa ja tehnyt hyviä juoksuja koko tämän vuoden. Nyt olemme päässeet kilpailemaan säännöllisesti. Tuntuu, että kunto paranee joka startissa. Kenobi Mearas meni hyvän treenin perjantaina, ja uskon, että se tekee taas hyvän juoksun, vaikka lähtörata on vähän turhan ulkona", Persson totesi.