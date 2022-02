Roger Walmannin talliin Grainin lähtö - "hyvä ominaisuus on vahvuus"

Örjan Kihlström ajoi vauhdilla eteenpäin takamatkalta, ja Coquaholy painui keulaan avauspuolikkaan jälkeen. Orlando Vicin poika paineli selvässä johdossa koko matkan ja voitti ajalla 16,0/2160m. Coquaholy starttasi 2-vuotiaana viisi kertaa ja voitti Vinterfavoriten-kisan.

”Coquaholy oli vähän liian innokas keulassa, mutta ei siitä isoa vaaraa ollut. Hevosen hyvä ominaisuus on vahvuus. Pääsimme sujuvasti keulaan, ja kaikki meni sen jälkeen helposti”, Kihlström sanoi.

Iikka Nurmosen Ilos Sansibar oli suosikki Solvallassa 2640 metrin volttilähdössä. Ruuna haparoi laukalle avauskierroksella. Nurmonen ajoi uudelleen eteenpäin ja sai keulat 1400m jäljellä. Claes Svensson tarjosi tarkan juoksun King Of Everythingille, joka palasi pitkältä tauolta. Quite Easyn 6-vuotias poika sai edetä selässä aina loppusuoran alkuun ja kiri ykköseksi ajalla 16,5/2660m. Ilos Sansibar teki hyvän juoksun laukan rasittamana ja oli kolmas. Moving On 09.9a ja 7 164 046 kruunua on voittajan isosisko.

”King Of Everything sai hankosidevamman puolitoista vuotta sitten. Halusin antaa pitkältä tauolta nätin juoksun. Hevonen tuntui hyvältä ja halukkaalta”, Svensson sanoi.

Solvallan päätöskohteessa Timo Nurmoksen Queen Ratzeputz kiri vahvimmin. Claes Sjöström ajoi voiton tuloksella 14,3a/2140m. Mika Forssin ja Magnus Dahlénin yhteistyö sujuu. Aurora Show nousi kakkoseksi.

Frode Hamre ajoi kaksi voittoa Bjerken kohdelähdöissä. Voittokone Skate Trix otti uransa 12. ykkösen, kilpailuja on 17, johtohevosen rinnalta vakuuttavasti. Riva O oli Hamren toinen voittaja. Myös se oli paras johtavan rinnalta.

Googoo Gaagaan poika Beau Levallo voitti Solvallan ensimmäisen lähdön. Ulf Ohlsson ajoi Oy LeVallo Ab:n kasvattaman 4-vuotiaan johtopaikalta ykköseksi tuloksella 18,7/2140m. Petri Salmela on voittajan omistaja ja Ira Lahti hoitaja.