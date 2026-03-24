Roni Paldan hurjassa tilanteessa Eskilstunassa, selvisi lievin vammoin – "Kaikki hyvin"

Roni Paldanin ajama Larue laukkasi loppusuoralle käännyttäessä. Paldan ajoi hevosen ulkoradoille, mutta samalla Larue alkoi potkia. Paldan yritti saada hevosensa rauhoittumaan kääntämällä sisään ja ulos, mutta Larue jatkoi potkimista. Vähän ennen maalia Paldanin oli jätettävä kärryt, ja Jennifer Perssonin valmentama Larue lähti karkuteille. Keulahevoset ehtivät maaliin. Hans G Erikssonin ajama Penny Vrijthout ylitti maalilinjan ykkösenä."Larue pelkäsi jotain, kun käänsin sen ulos, ja siitä se alkoi potkia. Sain sen vielä käsiini, ajoin sisään, ja tuntui, että tilanne oli hallinnassa. Mutta sitten tulimme uudelleen ulkoradoillepäin, ja siinä kohtaa totesin, että tämä ei pääty hyvin ja hyppäsin kärryiltä", Paldan kertoi."Selvisin hurjannäköisestä tilanteesta naarmuin ja mustelmin eli mitään vakavaa ei tullut, kaikki hyvin. Samoin Larue ja toinen tilanteessa karkuun päässyt hevonen selvisivät pienillä naarmuilla. En ole kilpailutilanteessa kokenut koskaan aikaisemmin vastaavaa.""Torstaina jatketaan kilvanajoa Petri Salmelan Livin High Sisulla Örebrossa. Olen Salmelan Petellä kolme päivää viikosta töissä, sen lisäksi työskentelen Jennifer Perssonilla ja kengittelen."Larue määrättiin kilpailukieltoon, ja siltä vaaditaan koelähtö ennen seuraavaa ilmoittamista.Eskilstunan ravien lähdöt ovat nähtävissä Veikkauksen sivuilta.