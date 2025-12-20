Ruotsalainen Antognoni huipensi kautensa Yonkersin MGM-finaalin voittoon

Nyt 5-vuotias Antognoni (Father Patrick) myytiin viime marraskuussa Amerikkaan Traveran huutokaupasta reilulla miljoonalla kruunulla (89 100 e). Ostajiin kuuluivat Burke Racing, Weaver Bruscemi ja ohjastaja Yannick Gingras.Ja se kauppa todella kannatti. Antognoni on juossut 24 starttia, voittanut niistä 16 ja ansainnut yli 481 000 dollaria eli viisi kertaa hintansa. Antognoni on USA:n vanhempien ravurien rahatilaston viides.MGM Grand Prixin karsinnoista tuli Antognonille kakkonen ja kaksi voittoa. Kaikki kolme karsintaa voittanut Sir Pinocchio (Met’s Hall) pelattiin suosikiksi perjantai-illan finaalissa. Jason Bartlett ajoi sen johtoon, mutta päästi erikoismatkan (2011 m) puolivälissä hurjasti spurtanneen Antognonin tuulta halkomaan.Gingras ja Antognoni jatkoivat isolla vaihteella maaliin saakka, jonne saapuivat 10 mittaa ennen muita. Sir Pinocchio oli kakkonen kolme mittaa Ari Ferrari J:n (Walner) edellä. Voittoaika oli 12,4/2011.Peitsareiden MGM-finaalin suosikki oli myös kolme karsintaa voittanut Captain Albano (Captaintreacherous) Noel Daleyn tallista. Matts Sjöblomin ja kumppanien 4-vuotias ori sai tyytyä keulasta kakkoseen, kun Jason Bartlettin käskyttämä Coaches Corner (Always A Virgin) pinkoi kaksi ja puoli mittaa ohi loppusuoralla. Per Engblom valmentaa 5-vuotiasta ruunaa.Coaches Cornerilla on 8 voittoa vuoden 27 kilpailusta. Dollareita se on kerännyt lähes 700 000. Captain Albanon lukemat ovat 7 ykköstä 18 startissa ja huikan alle 600 000 USD. Ne ovat vanhempien peitsareiden rahatilaston kolmas ja neljäs.Matts Sjöblom kertoi alkuviikosta, että Captain Albanon kausi päättyi, ja se siirtyy talvilomalle spermatestien kautta. Niiden tulos ratkaisee, nähdäänkö ori radoilla vielä ensi kaudella.Yonkersin ilta alkoi 3-vuotiaan The Brodsterin (Propulsion) voitolla. Jason Bartlett päästeli keulasta kaksi ja puoli mittaa muiden edellä maaliin ajalla 12,6. Per Engblomin talli otti yhteensä neljä ykköstä ja Bartlett ajoi kolme täysosumaa.