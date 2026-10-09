Magnus Jakobsson ravivalmentaja
Magnus Jakobsson.Kuva: Magnus Jakobssons hemsida
Ulkomaat

Ruotsalaiskuski asetettiin ajokieltoon heti huumetestin jälkeen

Magnus Jakobssonin piti ajaa keskiviikkona Zigzag Zagazoolla Solvallassa, mutta positiivinen huumetesti aiheutti ohjastajanvaihdoksen.
Julkaistu
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Magnus Jakobsson
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