Ruotsalaiskuski asetettiin ajokieltoon heti huumetestin jälkeen

Ruotsissa otetaan ohjastajilta vuosittain noin 400 huumetestiä ennen raveja. Magnus Jakobsson arvottiin testiin keskiviikkona. Hänet määrättiin kolmen kuukauden ajokieltoon. Hevosille, joita hänelle on jo ehditty ilmoittaa, vaihdetaan uudet kuskit."Olin todella järkyttynyt, kun minulle kerrottiin, että testitulos on positiivinen. Aluksi luulin, että vitsailevat kanssani. Mutta ei, sitten tuli outo tunne. Olen miettinyt ja hakenut selvitystä, mitä on voinut tapahtua. En käytä lääkkeitä, joten minulla ei ole aavistustakaan, miksi tulos on positiivinen", Jakobsson kertoi Travrondenille torstaina.Jakobsson kertoi myöhemmin sosiaalisen mediaan mahdollisen syyn positiiviselle löydökselle. Hän oli syönyt lounaalla sämpylän, jossa oli unikonsiemeniä. Nettisivusto Trav365 selvitti, että tutkimusten mukaan unikonsiemenet voivat aiheuttaa ainakin virtsakokeissa lievästi positiivisen tuloksen noin 6-8 tunnnin aikaikkunassa.Ruotsissa kuskien huumetestin näytteet jaetaan kahteen osaan. Jos näytetikku antaa positiivisen tuloksen, toinen osa virtsanäytteestä lähetetään jatkotutkimuksiin."Näin toimimme myös Jakobssonin tapauksessa. Näyte on lähetetty analysoitavaksi yliopistosairaalaan. Odotamme, että testitulos sieltä tulisi noin viikon kuluttua", ST:n hevosten hyvinvoinnin ja antidoping osaston johtaja Mattias Falkbåge kertoi Travrondenissa.Jakobsson kertoi Trav365:lle ilmoittaneensa unikonsiemenistä Falkbågelle, mutta sanoi Aftonbladetille, ettei se saavuttanut vastakaikua. Jakobsson kritisoi ST:tä siitä, että hänet on tuomittu syyllisenä jo ennen kuin asia on käsitelty loppuun.Magnus Jakobsson on Färjestadin radan valmentaja. Hän on ajanut tänä vuonna 315 starttia. Hevosia hänen valmennuksessaan on 36. Tästä linkistä ST:n sivuilla.