Ruotsalaisohjastaja kolarin jäljiltä tehohoitoon – ”Kypärä pelasti tällä kertaa”

Micael Melander joutui Bollnäsin maanantairavien viimeisessä lähdössä kolariin, paiskautui radanpintaan ja löi päänsä rataan. Ambulanssi kiidätti Melanderin Gävlen sairaalan teho-osastolle.

”Mats Djusen hevoselta loppui henki, ja se tuli minua päin kuin tykinkuula. Sen jälkeen menetin tajuntani ja heräsin vasta ambulanssissa”, Melander kertoi Aftonbladetin Trav365-sivustolle

Tiistaina Melanderin puoliso Malin Viklund kertoi tiistaina samalle sivustolle Melanderin saaneen verenvuotoa aivoihin. Torstaina Melander pystyi kertomaan voinnistaan itse.

”Kaikkialla kehossa on kipuja, saan tippana (tulehduskipulääke) Alvedonia. Verenvuotojen ja mustelmien lisäksi sain myös voimakkaan aivotärähdyksen. Oikea jalka murtui ja on pari kuukautta kipsissä. Kasvoissa ja olkapäissä on ruhjeita. Tapahtuneeseen nähden voin silti hyvin”, Melander kuvaili.

Uutisen lopussa hän lähettää terveiset kaikille hevosihmisille.

”Käyttäkää aina kypärää, se pelasti tällä kertaa. Moni fuskaa treenissä. Voi olla huoletonta ajaa lippalakki päässä, mutta käyttäkää kypärää.”

Micael Melander pitää 15 hevosen valmennustallia Dannerossa ja ajaa aktiivisesti Ruotsin pohjoispuolen raviradoilla kilpaa.

Linkki Trav365.se-sivuston uutiseen