Ruotsin ravit
Ruotsissa kilpailujärjestelmä muuttuu, kuvasssa Solvalla. Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Ruotsin kilpailujärjestelmään muutoksia, lisää karsintapisterajattuja lähtöjä

Enemmän lähtöjä hevosille, joilla on vähemmän karsintapisteitä. Svensk Travsport esitteli maanantaina uuden kilpailujärjestelmän.
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Svensk Travsport