Ruotsin kilpailujärjestelmään muutoksia, lisää karsintapisterajattuja lähtöjä

ST:n lähtökohta uudistuksessa on, että hevoset jatkossa kilpailisivat suuremmassa määrin samantasoisia hevosia vastaan, näin varmistettaisiin myös lähtöjen pelillinen mielenkiinto."Olemme keskustelleet vuoden aikana paljon näistä asioista monissa yhteyksissä. Muutokset eivät tule ratkaisemaan koko ongelmaa, eikä tietenkään kaikista muutoksista ole täyttä yksimielisyyttä. Mutta siitä lähes kaikki ovat yksimielisiä, että nyt pitää uskaltaa yrittää. Siksi teemme muutoksia vuodelle 2027, ja testijakson aikana on mahdollista muuttaa yksityiskohtia", ST:n vt kilpailupäällikkö Claes Broberg sanoi tiedotteessa.Järjestelmässä on kolme päätavoitetta:1) Lähtöjen tulee olla mielenkiintoisia, jännittäviä ja mahdollisimman täysiä.2) Valtaosan hevosista tulisi voida kilpailla samantasoisia hevosia vastaan rajatuissa lähdöissä, joissa ei makseta maksimipalkintoja.3) Eliittihevosten tulee päästä kilpailemaan riittävän isoista palkinnoista, jotta raviurheilu pysyy myös ammattiurheiluna. Eliittihevosten mahdollisuutta kilpailla matalamman sarjan hevosia vastaan pienemmistä palkinnoista rajoitetaan.Vuoden 2027 strategiassa hevosten tulisi useimmiten kilpailla "omissa" lähdöissään. Siitä syystä lisätään lähtöjä, joissa on karsintapisteiden osalta rajoitus (nykyiset pistelähdöt). Nykyisin niitä on neljäsosa ja jatkossa kolmasosa kilpailuista.Osa lähdöistä luokitellaan jatkossa A-, B- ja C-tasoisiksi:C-taso: Enintään 250 karsintapistettä ja ohjastajilla enintään 150 starttia vuoden aikana. Rajoituksia voi tulla myös valmentajien perusteella, esim. ainoastaan B-valmentajille. Palkinnot kuten nykyisissä pistelähdöissä (ykköset ovat olleet 12 000 kruunua).B-taso: 250-400 karsintapistettä, ohjastajilla enintään 150 lähtöä vuoden aikana. Rajoituksia voi tulla myös valmentajille. Palkinnot kuten nykyisissä pistelähdöissä.A-taso: 400-600 karsintapistettä, ohjastajilla ei rajoituksia. Palkinnot nykyisten arkiravien ja pluspistelähtöjen välillä.Ensi vuonna on suunniteltu ajettavan 7000 lähtöä. Niistä 900 on C-tason, 400 B-tason ja1000 on A-tason lähtöjä, yhteensä 2300 lähtöä. Mihin palkinnot A-, B- ja C -lähdöissä asettuvat selviää myöhemmin. Tammikuun ja helmikuun julkaistavissa kilpailukutsuissa palkinnot vielä puuttuvat.Arkipäivien lähdöt muodostavat 55 prosenttia kokonaismäärästä, 12 prosentissa lähdöissä on vähintään 100 000 kruunun ykköset.Karsintapisteiden uusi laskentatapa:Vuoden 2027 alusta karsintapisteiden laskentamalli muuttuu. Sijoituksista tulleet pisteet poistuvat, ja karsintapisteet lasketaan ainoastaan palkintorahojen mukaan (1 piste voitetusta 100 kruunusta). Muutosta kuvaa esimerkki: Jos hevonen on voittanut 15 000 kruunun lähdön, se on saanut 150 pistettä palkinnosta ja 400 pistettä voitosta. Jatkossa pisteitä tulee vain 150."Sijoituksista tulevien pisteiden poistamisen perusteena on, että sillä vältetään liian hyvien hevosten kilpaileminen matalissa sarjoissa liian pitkään."