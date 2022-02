Ruotsin parhaat valittu – ”ei vain vuoden hevonen, myös minun elämäni hevonen”

Calgary Games jatkoi 4-vuotiaana uraansa ilman tappioita, kuusi starttia ja kuusi voittoa. Svenskt Travderby ja UET Grand Prix kasvattivat oriin voittosumman 6,5 miljoonaan kruunuun.

Vuoden hevonen valittiin yleisön ja Ruotsin hevosurheilutoimittajien yhdistyksen (SHK) äänillä. Calgary Games sai äänistä 78 prosenttia.

”Tämä on fantastista. Ja tuntuu todella, todella uskomattoman hienolta. Calgary Games elää omaa elämäänsä ja tekee sitä, mikä siltä tuntuu hauskalta. Se ei ole vain vuoden hevonen, minulle se on myös elämäni hevonen”, Nurmos sanoi tv-lähetyksessä.

Örjan Kihlström voitti Elitloppetin, Svenskt Travkriteriumin, StoChampionatetin ja Derbystoetin, hän on vuoden ohjastaja.

Per Nordström on vuoden valmentaja. Önas Prince oli hänen nuorekkaan tallinsa ässä kolmella isolla voitolla, Kungapokalen, Sprintermästaren ja Breeders’ Crown.

Adrian Kolgjinin Hepburn on vuoden 2-vuotias. Minna Rosimo on tamman hoitaja. Tetrick Wania on Ruotsissa syntynyt, mutta Suomen rekisterissä, eikä siksi ollut ehdokkaana.

Daniel Redénin valmennustalliin meni kolme titteliä. Elitloppet-voittaja Don Fanucci Zet on vuoden vanhempi lämminverinen, Francesco Zet vuoden 3-vuotias ja Honey Mearas vuoden tamma.

Vuoden parhaat Ruotsissa:

Vuoden hevonen: Calgary Games (Readly Express-Olympia Tilly)

Vuoden ohjastaja: Örjan Kihlström

Vuoden valmentaja: Per Nordström

Vuoden 4-vuotias: Calgary Games (Readly Express-Olympia Tilly)

Vuoden 3-vuotias: Francesco Zet (Father Patrick – Shaqline)

Vuoden 2-vuotias: Hepburn (Southwind Frank-Nostalgic Face)

Vuoden vanhempi lämminverinen: Don Fanucci Zet (Hard Livin-Kissed By The West)

Vuoden tamma: Honey Mearas (Readly Express-Khao Manee)

Vuoden kylmäverinen: Månlykke A.M. (Månprinsen A.M.-Timba)