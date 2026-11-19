Ruotsin keskusjärjestö ST neuvotteli eilisessä kokouksessaan BAS-raviyhdistysten puheenjohtajien kanssa. ST kertoi kulujen vähentämistarpeesta ensi vuodesta alkaen. Se koskee koko ravikenttää lähtien palkinnoista ja ratojen tukirahoista ST:n toiminnan kuluihin asti.ST:n hallitus perusteli vyönkiristystä arvioitua pienemmillä pelituotoilla ja matalasuhdanteella. Säästöt merkitsevät konkreettisesti 270 miljoonan kruunun vähennystä. Siitä 160 miljoonaa kohdistuu alan aktiiveihin, 58 miljoonaa keskusjärjestön toimintaan ja 55 miljoonaa raviratojen tukiin. Jo sovitut ravipäivien vähennykset tuottavat 65 miljoonan säästöt.Maksettavien palkintojen kokonaissumma tulee olemaan noin1022 miljoonaa kruunua (91,6 milj. euroa), mikä on 13 prosenttia tämänvuotista vähemmän. Palkinnot lähtöä kohti pienenevät keskimäärin 125 000 kruunuun (noin 11 200 e) per lähtö. ST:n tiedotteessa kerrotaan sen vastaavan vuoden 2024 tasoa."Ymmärrämme, kuinka palkintotulot ovat ratkaisevassa asemassa raviammattilaisten ja hevosenomistajien taloudessa, ja nämä muutokset ovat tuntuvia, koska monet ovat jo valmiiksi tiukoilla. Mutta meidän on toimittava taloudellisten tosiasioiden ehdoilla. Olemme ennenkin selvinneet vahvoina yli vaikeiden aikojen. Ja teemme sen nytkin", ST:n puheenjohtaja Anders Källström kannustaa.Tiedotteessa sanotaan, että kaksi vuotta sitten tehdyllä 100 miljoonan kruunun palkintojen korotuksella tähdättiin palkintotason pysyvään nousuun pitkän tähtäimen ennusteisiin perustuen. Toteutunut tulos ei ole yltänyt ennusteisiin, jolloin taloudellinen liikkumavara on kutistunut. Tällä hetkellä myös matalasuhdanne vaikuttaa raviurheilun toimintaedellytyksiin."Olemme eläneet yli varojemme, ja nyt meidän on otettava siitä vastuu. Meidän täytyy yhdistää voimamme saadaksemme talouden kuntoon ja säilyttääksemme tulevaisuuden uskon raviurheiluun. Siihen tarvitaan erityisesti tytäryhtiö ATG:n toiminnan vahvistumista, koska se on suurin ja tärkein tulonlähteemme", toimitusjohtaja Jörgen Forsberg korostaa."Kuka kantaa vastuun?"Nettijulkaisu Sulkysportin päätoimittaja Claes Freidenvall kommentoi ST:n tiedotetta tuoreeltaan. Hän totesi terävään tyylinsä, että Forsberg puhui asiaa, mutta esitti jatkokysymyksen: "Kuka aikoo kantaa vastuun?"Sillä hän viittasi vuonna 2024 tehtyyn päätökseen palkintokorotuksista kolmena seuraavana vuonna. Ne ovat johtaneet ST:n talousvaikeuksiin. Freidenvallin mielestä puheenjohtaja Källströmin ja usean ST:n hallituksen jäsenen olisi tässä tilanteessa syytä harkita asemaansa päättäjinä.Lisäksi hän huomautti, että vuonna 2019 raviurheilu sai käyttöönsä valtavan 600 miljoonan kruunun lisäsumman pelien verouudistuksen kautta. Sillä olisi voinut luoda vakaata talouden pohjaa. ATG:ssä se käytettiin kuitenkin muiden pelimuotojen kuten kasinopelien ja urheiluvedonlyöntien kehittämiseen, ja hevosurheilu jäi vain "nyppimään murusia".Freidenvall korosti, että raviurheilua ei rakenneta ST:n lehdistötiedotteilla tai julistuksilla tulevaisuusstrategiasta ja -visioista. Se syntyy hevosenomistajien ja kasvattajien uskalluksesta investoida vuodesta toiseen sekä raviammattilaisten ja –harrastajien päivittäisestä työstä. Ilman heitä ei ole hallinnoinnin tarvettakaaan."ST:n johdon ja hallituksen on korkea aika ymmärtää se perustotuus, että luottamusta ei voi vaatia, se pitää ansaita. Juuri nyt urheilultamme puuttuu luottamuspääomaa", Freidenvall päätti kolumninsa.Svensk Travsportin tiedote