Ruotsin raviurheilun merkittävin tukija Margareta Wallenius-Kleberg on kuollut

Margareta Wallenius-Kleberg, 85, kuului Hambletonian Societyn johtokuntaan ja oli Hall Of Famen jäsen Ruotsissa ja USA:ssa. Hänet oli palkittu myös lukuisilla valtiollisilla ansiomerkeillä Ruotsissa.

Ruotsin ravien Grand Old Ladyn poismenosta uutisoivat ensimmäisinä lauantaina iltapäivällä Sulkysport ja Travronden. Wallenius-Kleberg oli Sulkysportin perustaja ja pitkäaikainen omistaja. Hänelle sananvapaudella oli suuri arvo kaikilla elämän alueilla.

Menhammarin kasvattamien huippuhevosten lista on pitkä. Viimeisin niistä on Timo Nurmoksen valmennuksesta kilpaillut Calgary Games. Prix d'Amerique-voittaja Maharajah oli Menhammarin ja Stefan Hultmanin yhteistyön huipputuote.

Menhammarin miljoonääreihin kuuluvat myös From Above, Activated, Panne de Moteur, Orrechetti, Jaded, Jocose ja Who's Who, jota valmentaa Menhammarin kilpatallilla Pasi Aikio. Wallenius-Klebergin hevoset menestyivät myös USA:n Grand Circuit-kilpailuissa.

Margareta Wallenius-Kleberg oli lapsesta lähtien todellinen hevosystävä, joka rakasti kaikkia kasvattejaan menestykseen katsomatta. Isä laivanvarustaja Olof Wallenius menehtyi äkillisesti 68-vuotiaana vuonna 1970, jolloin kilpatalli Stall Segerhuva ja Menhammar Stuteri siirtyivät Margareta-tyttären hoitoon.

Hänen aikanaan Menhammarista kehittyi Ruotsin kasvattajatilaston ykkönen, valtakautta on kestänyt vuodesta 2007.

Margareta Wallenius-Kleberg oli tunnettu ja pidetty kaikkialla raviurheilevassa maailmassa. Hänen karismansa ja muiden hevosihmisten arvostuksensa tuli esille jo lyhyen juttutuokion aikana.