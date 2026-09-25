Calgary Games ja Timo Nurmos
Calgary Games ja Timo Nurmos, joka omistaa orin yhdessä Menhammar Stuterin kanssa..Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Ruotsissa astutettujen lämminveritammojen määrä laski vain 4 prosenttia

Ulkomailla astutettuja tammoja yli 150 edellisvuotista vähemmän.
Julkaistu
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Svensk Travsport
Ruotsin astutustilasto
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