Calgary Games ja Timo Nurmos, joka omistaa orin yhdessä Menhammar Stuterin kanssa.. Kuva: Anu Leppänen

Ulkomaat Ruotsissa astutettujen lämminveritammojen määrä laski vain 4 prosenttia Ulkomailla astutettuja tammoja yli 150 edellisvuotista vähemmän.