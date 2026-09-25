Ruotsissa astutettujen lämminveritammojen määrä laski vain 4 prosenttia

Tänä vuonna astutettiin Ruotsissa 3284 lämminveristä ravitammaa (3412 tammaa 2025). Määrä väheni 128 tammalla, mutta ulkomaiset astutukset pienenivät 832 tammasta 683 tammaan eli lähes 20%.Tämän muutoksen syynä on merkittävältä osin “ruotsalaisen lämminverisen” määritelmän muuttuminen vuodesta 2027 alkaen niin, että Ruotsin kamaralle syntyneillä on paremmat etuudet (esim. kasvattajapalkkiot) kuin ulkomailta Ruotsiin rekisteröidyillä.Lisäksi varsojen tunnistus tehdään niiden syntymämaassa ruotsalaisen rekisteröitsijän toimesta. Se muutos kuulosti aluksi helpotukselta, kun alle vuotiaita varsoja ei enää tarvinnut kuljettaa pitkiä matkoja Ruotsin maaperälle tunnistettaviksi. Mutta kasvattajien hymy hyytyi heidän kuultuaan toimenpiteille määrätyn korkean hinnan (7000 kr/varsa Ruotsin naapurimaissa ja 12 000 kr/varsa Keski-Euroopassa). Hevospassin lunastus ja DNA-näyte maksavat “ulkomaalaisille” 800 kr (Ruotsissa 650 kr).Boko Stablesin omistaja ja suurkasvattaja John Bootsman ryhtyi jo toimeen, myi kotitilansa Hollannissa ja siirsi siitostammat varsoineen Ruotsiin. Hän totesi, että noin miljoonan kruunun rekisteröintikulut olisivat vieneet hänet vararikkoon muutamassa vuodessa.Ruotsin suosituimmat siitosorit asustavat Tukholman keskustan tuntumassa sijaitsevalla Ekerön saarella. Menhammar Stuterissa vaikuttaa suosituin kolmikko: Calgary Games (Readly Express) 150, Maharajah (Viking Kronos) 149 ja Readly Express (Ready Cash) 135 tammaa. Kaikilla niillä on ollut myös suuri suosio ja ainakin saman verran tammoja ulkomailla. Lisäksi Menhammar manageroi Nunciota, joka sai 77 tammaa.Yli 100 tammaan ylsivät myös Fame and Glory (Tactical Landing) 119, San Moteur (Panne de Moteur) 112 ja Southwind Tyrion (Muscle Hill) 102 tammaa.Ulkomaisista listaoreista eniten tammoja, 87, astui Hambo-voittaja Captain Corey (Googoo Gaagaa). Sen isä sai Ruotsissa 83 tammaa. Seuraavat olivat Idao de Tillard (Severino) ja Tactical Landing (Muscle Hill) 55 tammalla. Sitten tuli “tanskalainen” Ecurie D (Infinitif) 26 tammaa sekä Karl (Tactical Landing) ja Italiano Vero (Ready Cash) 24 tammalla.“Huomionarvoista ja ilahduttavaa on se, että kuudesta eniten astuneesta orista viisi on Ruotsissa syntyneitä. Ruotsalaiset isäorit ovat menestyneet loistavasti maailmalla, ja ne ovat erittäin haluttuja ympäri maailman. Ruotsin ravijalostus on kehittynyt tuontiriippuvuudesta hyvien hevosten viennin harjoittajaksi”, ST:n jalostusjohtaja Christina Olsson kehui tiedotteessa.Tästä linkistä Ruotsin astutustilastoon.