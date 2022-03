Salmelalle kaksi voittoa kotiradalla

Petteri Kokon Fifth Avenue Vice ravasi vuoden neljännen ykkösen avauslähdössä. John Östman ajoi S.J.’s Caviarin pojan keulaan. Fifth Avenue Vice vastasi perille asti ja voitti ajalla 16,9a/2140m. Montales ja Ariston varmistivat suomalaisten kolmoisvoiton.

”Fifth Avenue Vice on hieno hevonen, ja olen kiitollinen, että saan ajaa sillä. Takana juossut Mikan (Jauhola/Montales) hevonen sai liian aikaisin tilaa, kun rinnalla ollut laukkasi. Oma hevonen piti kuitenkin varmasti puolen mitan voittoon”, Östman sanoi. Henri Paavilainen on voittajan kasvattaja.

Salmelan valmentama Thank The Maker palasi pitkästä aikaa voittajakehään. Mika Forss tarjosi sille juoksun kovaa vetäneen M.M. Hot Onen takana. Maalisuoralla Stall X-Hotin Thank The Maker pinkaisi ykköseksi ajalla 15,2a/2140m.

”Saimme poisjäännin jälkeen radan yksi, ja siitä hyvän juoksun. Hevonen on näyttänyt nousevaa kuntoa, vaikka viimeksi se ei viihtynyt raskaalla radalla”, Forss totesi. Tarja Perälä on voittajan kasvattaja.

M.T. Oberon oli Forss-Salmelan toinen voittaja. Se haki aikaisin takamatkalta johtopaikan ja voitti ylivoimaisesti ajalla 15,9/2660m. ”Oberon oli alussa vähän ylilatautunut tänään, kun tuli pikkutauolta. Matkalla kaikki sujui hienosti”, Forss sanoi.

Timo Niemelän Darwin P oli alokassarjan paras. Yarrah Bokon 4-vuotias poika haki toisella puolikkaalla keulapaikan ja voitti ylivoimaisesti ajalla 19,3/2140m. Darwin P palasi pitkältä tauolta. Viime vuonna se kilpaili kaksi kertaa ja voitti toisen startin.

Jaakko Alamäki ohjasti osaomistamansa ja valmentamansa Horation takarivistä voittoon. 5-vuotias ruuna ravasi tuloksen 17,1a/2140m.