Toiveet kilpailukauden avauksesta vaihtuivat pettymykseen, San Moteurin ura on ohi

Omistajien edustaja ja Björn Goopin eno Håkan Arvidsson kertoi tunteikkaasti Travrondenille perjantaina, kuinka odotettu kilpailemisen aloitus vaihtui uran päättymiseen alkuviikolla tehdyssä eläinlääkärin tarkastuksessa.Eläinlääkärikäynnin piti olla vain muodollisuus, mutta toisen takajalan vuohisesta löytyi verenpurkauma. Sen paraneminen olisi aiheuttanut katkon valmennukseen, joka puolestaan pilaisi siitoskauden.San Moteur on jo 9-vuotias, ja taustajoukot, joihin kuuluvat valmentaja Björn Goop, hoitaja Jessica Jonsson ja osaomistajat Tomas Holmberg ja Dan Rehnholm tekivät päätöksen kilpailemisen lopettamisesta.“Minulla on itku kurkussa, mikä saattaa kuulostaa kummalliselta, koska kukaan ei ole kuollut. Mutta tuo hevonen on antanut meille niin valtavan paljon. Toki joskus olisi voinut mennä paremminkin, ja uraan on mahtunut epäonnistumisia. Mutta se tienasi melkein 15 miljoonaa, ja saimme olla mukana uskomattoman hienoissa elämyksissä”, Arvidsson kuvaili.San Moteurin ura käsittää 40 starttia, joista voittoja tuli 20, kakkosia 5 ja kolmossijoja 1. Sen ennätykset ovat voittoaika 09,1a ja volttitulos 11,4 pitkällä matkalla.Ori oli Kriterium-kakkonen Calgary Gamesin jälkeen ja Derbyn kolmonen. 5-vuotiaana se voitti Solvallan Jubileumspokalenin (nyk. Margareta Wallenius-Klebergs Pokal). 6-vuotiaana San Moteur voitti Paralympiatravetin ja Elitloppet-karsinnan ja oli finaalissa jaetulla kakkossijalla Go On Boyn kanssa. Hohneck voitti.Vuoden 2023 lopulla ja 2024 alussa San Moteur voitti Pariisin talvimeetingissä Prix du Bourbonnaisin ja oli Prix de Bretagnen kakkonen. Viime vuonna se oli Paralympiatravet-finaalin kakkonen.San Moteurin isä on Menhammarin Panne De Moteur (Credit Winner) 08,9a 8,7 milj.kr. Emä Aung San Suu Kyi (Ready Cash) 13,6a 174 300 kr. Emälinja menee Tiba Laveciin (Ata Star L), joka oli Håkan Arvidssonin isän Berndtin valmentama miljonääritamma. Tiba Lavecin emä Victorious Tail (Bonefish) on Valley Victoryn (Baltic Speed) emän Valley Victorian täyssisko.San Moteurin vanhimmat varsat syntyivät vuonna 2024. Niitä on 91, ja viime vuonna syntyi 27 varsaa.Sulkysportin uutisen mukaan San Moteur astuu tänä vuonna Alebäck Stuterissa 20 000 kruunun varsamaksulla ja ilman varausmaksua.