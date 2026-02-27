San Moteur
San Moteur Elitloppetissa.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Toiveet kilpailukauden avauksesta vaihtuivat pettymykseen, San Moteurin ura on ohi

Goopin perheen kasvatti ansaitsi lähes 15 miljoonaa kruunua.
Julkaistu
Loading content, please wait...
San Moteur
Håkan Arvidsson

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi