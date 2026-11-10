Santu Raitala raviohjastaja
Santtu Raitala ajaa Wolvegassa perjantaina.Kuva: Jarno Unkuri
Ulkomaat

Santtu Raitala Wolvegaan perjantaina, Heta Huuskola ohjastaa Nimczykin tallin hevosta monté-lähdössä

Combat Fighter ei osallistu perjantaina Wolvegassa ajettavaan Prijs der Giganteniin, mutta Santtu Raitala nähdään raveissa ohjastajana.
Julkaistu
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Santtu Raitala
Prijs der Giganten
Wolvega
Heta Huuskola