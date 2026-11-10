Santtu Raitala Wolvegaan perjantaina, Heta Huuskola ohjastaa Nimczykin tallin hevosta monté-lähdössä

"Wolvega on tuttu paikka, olen ajanut siellä aikaisemmin pari kertaa. Hierro Bokon kuskina olin siellä ja sitten myös ohjastajien kilpailuissa kerran", Santtu Raitala kertoo.Heta Huuskola tuo myös suomalaisväriä perjantain tapahtumaan. Hän ohjastaa monté-lähdössä Nimczykin tallin Staccato HL:ää, joka on 8-vuotias Muscle Hillin poika. Hanna Hygensin Make It Schermer kuuluu lähdön suosikkeihin, sillä on kolme voittoa alla.Santtu Raitala nähdään kuskina 3-vuotiaiden Bootsman TCT Derbyssä, jonka voittaja saa 40 000 euroa. Hän ohjastaa Erwin Botin valmentamaa Rafiki Greenwoodia (Greenshoe), jonka ennätys on 11,9a. Se juoksi syyskuun alussa Åbyssä, mutta jäi kahdeksanneksi. Bot itse ajaa Revanche Bokoa (Face Time Bourbon), joka on myös nähty Ruotsissa kilpailemassa."Olen jo katsonut Rafiki Greenwoodin taustoja, ja hevonen tulee osaavan Erwin Botin tallista. On todella hienoa päästä ajamaan päivän kovapalkintoisimpaan lähtöön."Raitalan ohjastustehtävät alkavat Giganten Maratonissa, joka on 3100 metrin volttilähtö. Hän ajaa Griftin tallin Florealilla. Volita Cup on 4-vuotiaiden tammojen lähtö, jossa Raitalan hevonen on Pascha Vitanova (Flocki d'Aurcy)."Olen yhden kerran ajanut Hollannissa volttilähtöä. Se lähetystapa on jokaisessa Keski-Euroopan maassa vähän erilainen. Onneksi minulla on ajettavana kokenut ranskalainen hevonen."Prijs der Giganten juostaan lähtönä 10, voittaja saa 26 000 euroa. Alessandro Gocciadoron tallin Heart Of Steel ja Dolce Viky saivat sisimmät lähtöradat. Paul Hagoortilta tulee hienokuntoinen Killer Rain, joka lokakuussa voitti Hopeadivisioonan finaalin Solvallassa, Robin Bakker ajaa. Oscar J Anderssonin Readly Lavec ja Robert Berghin Laredo Boko saapuvat Ruotsista."Pieniä haasteita on ollut saada paluumatka sujumaan niin, että ehdin Turkuun lauantaiksi. Helppoja ratkaisuja ei aina löydy, mutta kyllä Turussa ajetaan lauantaina", Raitala totesi.Suomesta lähtee 26 hengen kannustusjoukko SHKL:n jäsenmatkalle joukkueenjohtaja Mitja Nummenmaan johdolla.Victoria Parkin nettisivu.Combat Fighterin Hollannin matka peruuntui – "Klinikkareissuksi vaihtui".Kaksinkertainen monté-ohjastajien Suomen mestari Heta Huuskola mukana Wolvegan ravien Monté Gigantenissa – "Överijännä viikko"