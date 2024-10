Tomas Malmqvist on Svampenin kuningas, Sassy But Classy ravasi neljännen ykkösen, Gatling toi voiton Suomeen

Adielsson karautti Sassy But Classyn kakkosradalta johtopaikalle. Maharajahin tytär veti ensimmäiset 500 metriä 11,6 ja kierroksen 15,3-vauhtia. Sassy But Classy paineli varmasti 595 000 kruunun voittoon ajalla 13,9a/1640. Marko Kreivin kasvattama ja omistama Pure Athena (Bar Hopping) kiersi johtohevosen rinnalle ja oli hyvä kakkonen.

”Lämmityksessä Sassy But Classy tuntui hyvältä ja liikkui hienosti. Pääsimme keulaan tosi helposti, se ratkaisi paljon. Sassy But Classy meni jo viimeksi 14,7-tuloksen, joten hyvästä hevosesta on kyse. Monet voivat pitää kuskia hassuna, kun ajoin vähän pelatulla hevosella keulasta, mutta saimme rauhoittaa vauhtia johtopaikalla, ja Sassy But Classy tuntui tosi hyvältä”, Adielsson sanoi.

Björn Goop täräytti Gatlingin keulaan pronssidivisioonassa, joka oli 75-pelin vitoskohde. Goop luopui vetotöistä, kun Petri Salmelan valmentama Judge Dredd Sisu syöksyi rinnalle. Gatling sai kiritilaa ja taisteli maalisuoralla 110 000 kruunun voittoon. Judge Dredd Sisu täydensi Salmelan hienoa lauantaita ottamalla kakkossijan.

”Gatling tuntui jo pruuvistartissa niin hyvältä, että latasin keulaan. Olin ensin miettinyt ajaa johtopaikalta, mutta Magnus (Judge Dredd Sisu/Djuse) tuli niin päättäväisesti rinnalle, että annoin johtopaikan pois. Gatling teki jo viimeksi hyvän juoksun ja ratkaisi tänään varmasti”, Goop sanoi.

Missle Hill piti johtopaikkaa kultadivisioonassa. Alessandro Gocciadoron B.A.Superhero ravasi toisessa ulkona. Kun Phoenix Photo laukkasi edestä, B.A.Superhero sai kiritilaa, ja Magnus A Djuse ajoi Muscle Hillin pojan voittoon ajalla 09,9a/1609. Missle Hill hävisi kymmenyksen. Magnus A Djuse ajoi Gocciadoron talliin voiton myös Diamantstoetissa. Dilva Jet kiersi takamatkalta ykköseksi.

Monté-lähtö aloitti Örebron iltapäivän. Iina Ahon ohjastama Gasparito kiri voittoon ajalla 11,2a/1609. Mikko Aho on Carat Williamsin pojan valmentaja. Stall Nikkasen Mänskenstösen nousi kakkoseksi.