Savastano hurmasi Jägersron hopeadivisioonassa

Carl Johan Jepson ajoi Kipketer Mearasin keulaan hopeadivisioonassa, eikä päästänyt suosikkia Eldorado Jet ohitseen. Avauspuolikas mentiin 08,5 ja kierros 09,3. Adrian Kogjini käänsi Savastanon toisesta ulkoa kiriin. Ready Cashin 5-vuotias poika porhalsi helposti ykköseksi kovalla voittoajalla 10,5a/2140. Flotilla kiri kakkoseksi ohi urhean Kipketer Mearasin. Eldorado Jet laukkasi lyötynä.”Kuulin loppusuoralla, kun yleisö taputti. Tallissa vieraili paljon väkeä, ja on mahtavaa voittaa 75-lähtö kotiradalla. Pruuvistartteja kun katselin, niin aavistelin, että Calle (Kipketer Mearas/Jepson) ja Magnus (Eldorado Jet/Djuse) kinastelevat alkumatkalla keulapaikasta. Näin myös kävi, ja oma taktiikka pitää muuttaa, kun keulaan tai keulan rinnalle ei ollut asiaa. Savastano ei ole ollut parhaimmillaan toisten takaa, mutta onnistuu näköjään siltäkin paikalta juoksu, kuten nähtiin”, Adrian Kolgjini sanoi.Pronssidivisioonassa saatiin yllätysvoittaja. Joakim Lövgrenin valmentama Black Fire kiri kolmannesta ulkoa voittoon Tyler Mifsudin ajamana. Voittotulos oli 10,6a/1640. Head Of State hylättiin kakkossijalta laukan vuoksi. Mifsud on ajanut Black Firellä neljä kertaa tänä vuonna ja voittanut jokaisen startin.”Black Firessä on paljon kapasiteettia. Minulla oli hyvä fiilis jo viikolla, että pärjäämme. Vika kaarteessa, ja loppusuoran alussa alkoi tuntua siltä, että voimme ehtiä voittoon. Olemme 100-prosenttinen pari”, Mifsud iloitsi.Kultadivisioona ajettiin ennen 75-kohteita. Ulf Ohlsson pamautti Phoenix Photolla keulaan. 11-vuotias Super Photo Kosmoksen poika viiletti kärjessä maaliin saakka ja otti vuoden avausvoiton ajalla 10,4a/1640. 150 000 kruunun ykkösen myötä ruunan voittosumma meni yli viiden miljoonan kruunun. 4-vuotias Luke The Spook kiri terävästi kakkoseksi Adrian Kolgjinin ajamana.”Phoenix Photolla on jo ikää, mutta se on todellinen kunniahevonen. Se on tullut taas kuntoon ja oli oikein hyväntuntuinen toisessa pruuvistartissa. Olin hieman huolissani, kun Adrian lähestyi, mutta Phoenix Photo tekee aina hommansa hyvin ja taistelee”, Ulf Ohlsson kehui.Fire-Tallin One Lady Boko juoksi Tammadivisioonassa. Se ei saanut sisäradalta kiritilaa ja oli yhdeksäs maalissa. Onkel Investin Jason Express kilpaili spårtrappa-lähdössä. Se nousi kuudenneksi.Jägesron raviviikonloppu jatkuu sunnuntaina, jolloin ajetaan Derbystoet ja Svenskt Travderby.Timo Nurmoksen kasvattama ja omistama Chamberi jatkoi voittotahdissa torstaina Bollnäsissa. Readly Expressin ja Railin 3-vuotias tytär oli johtopaikalta ylivoimainen ja voitti Jorma Kontion ajamana ajalla 13,3a/2140. Chamberi on kilpaillut kolme kertaa ja voittanut kaikki startit.Hanna Lähdekorpi ajoi Conrad Lugauerin valmentaman Franky Bahian ykköseksi Åbyssä torstaina ajetussa Naisohjastajien Ruotsin mestaruuden karsinnassa. Finaali on vuorossa Åbyssä syyskuun lopulla.Jani Lamminparras ohjasti Janita Luttusen Winner’s Gamen ykköseksi Skellefteåssa perjantaina. Taneli Säde ajoi voiton Jonna Irrin treenaamalla Il Capitano Mearasilla. .Suomalaisjännitystä Ruotsin Derby-viikonloppuna – ”Olimme todella tyytyväisiä Screen Time Limitin suoritukseen karsinnassa”