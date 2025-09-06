Ravit Ruotsi
Adrian Kolgjini on Savastanon valmentaja ja ohjastaja.Kuva: Jarno Unkuri
Ulkomaat

Savastano hurmasi Jägersron hopeadivisioonassa

Savastanosta on ennustettu Kolgjinin tallin seuraavaa tähteä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Savastano
Adrian Kolgjini
Jägersro
Il Capitano Mearas
Chamberi
Skellefteå
Bollnäs
Winner's Game

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi