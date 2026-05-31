Scarlet Knightin ja Stefan Melanderin tahdissa avattiin Elitloppet-sunnuntai

Hienokuntoinen Scarlet Knight saapui etusuoralle Hambletonianin voittoloimi yllään. Yleisö oli haltijoissaan, kun yksi kaikkien aikojen ravureista pysähtyi kuuliaisesti katselemaan innostunutta E-katsomon yleisöä.Scarlet Knight ravasi historiallisen Hambletonian -voiton 2001. Se voitti Elitloppetin karsinnan vuosina 2002, 2003 ja 2004. Finaaleista tuli kaksi kolmatta sijaa."Tuntuu, ettei siitä ole kovinkaan kauan, kun olimme täällä ajamassa kilpaa. Voisimmekohan vielä juosta finaalissa ja lähteä matkaan, vaikka radalta yhdeksän", Stefan Melander hauskutti haastattelussa.