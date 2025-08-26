Screen Time Limit ja Vivillion Tammaderbyn finaaliin – Bootsman Derbyn finaaliin

Hannu ja Mikko Laakkosen kasvattamat ja omistamat Screen Time Limit ja Vivillion menivät Tammaderbyn finaaliin. Oraviston Tallin Bootsman raivasi tiensä Derbyn finaaliin.Suomesta Malmön iltaan matkannut Mari Leinosen Overhead Panel oli komeasti neljäs Tuukka Variksen ajamana.Karsintojen kaksi parasta pääsivät finaaliin. Loppukilpailut ajetaan sunnuntaina 7. syyskuuta.Derbystoet-karsinnat:Timo Nurmoksen Ulaya (Love You) oli suursuosikki ensimmäisessä Tammaderbyn karsinnassa. Magnus A Djuse joutui ajamaan avauskierroksen kolmatta rataa, ennen kuin keulapaikka irtosi. Ulaya viiletti voittoon ajalla 12,0a/2140. Conrad Lugauerin Giraffa (Maharajah) seurasi johtavan takaa kakkoseksi ja finaaliin. Riikka Avotien kasvattama Cosmic Candy (Face Time Bourbon) juoksi johtavan rinnalla ja väsyi. Ulaya on kilpaillut 8 kertaa ja voittanut jokaisen lähdön. Saksalainen Günter Herz on kasvattaja ja omistaja. Uffizie (Trixton) toi hänelle voiton lauantaina Saksan Tammaderbystä.”Ulaya on valtavan hieno hevonen. Alkumatkalla piti odotella kolmannella radalla, ja sitten pääsimme ajamaan eteenpäin. Tempo oli hyvää koko ajan, ja voitto tuli helposti. Tämä oli minun paras saumani Tammaderbyn karsinnoissa”, Magnus A Djuse sanoi.Rikard N Skoglund ajoi suosikki S.G.Empressin (Readly Express) johtavan rinnalle päätöskierrokselle lähdettäessä toisessa karsinnassa. Roger Walmannin valmentama tamma pinkoi varmasti ykköseksi. Juni Brick (Nuncio) oli johtopaikalta varma kakkonen. Häggmanin perheen J.H.Ellen (Winter Harbor) pinnisti kolmannesta ulkoa kuudenneksi. Pralines (Fabulous Wood) laukkasi alussa.Hannu ja Mikko Laakkosen Screen Time Limit (Face Time Bourbon) oli jättisuosikki kolmannessa karsinnassa. Daniel Wäjersten ajoi johtopaikalle ensimmäisessä kaarteessa. Screen Time Limit sai vetää kierroksen 13,2-vauhtia ja piti varmasti voittoon ajalla 12,1a/2140, esitys oli hieno. Marcus Schönin valmentama Love Bites (Greenshoe) oli johtavan rinnalta hyvä kakkonen. She Loves You on Love Bitesin emä.”Screen Time Limit on oikein hieno hevonen. Se voitti viime vuonna E3:n ja oli viimeksi toinen Stochampionatetissa. Paljon ratkesi, kun saimme keulapaikan, tamma avasi normaalin hyvin. Saimme määrätä vauhdin, ja hevonen tuli hyvävoimaisena maaliin”, Wäjersten totesi.Carl Johan Jepsonin ajama Tangerina (Perfect Spirit) ampaisi kasiradalta keulaan neljännessä karsinnassa. Ulf Stenströmerin valmentama tamma hallitsi ja voitti ajalla 13,2a/2140. Tintarella (Fabulous Wood) pinnisti johtavan takaa kakkoseksi. Taipaleen perheen Journey Hästar Ab:n kasvattama Lovebird Journey (Chapter Seven) ja Stall Nikkasen omistama Gosa Gosing (Readly Express) olivat vailla mahdollisuuksia, rauhallisen matkavauhdin jälkeen oli mahdotonta nousta takaa kärkitaistoon.Elegance Silvio (Maharajah) piti sisäradalta johtopaikan viidennessä karsinnassa. Johan Untersteiner sai keulassa rauhoittaa vauhtia. Robert Berghin Zucchini C.D. (Uncle Lasse) kiersi neljännen radan kautta johtavan rinnalle. Elegance Silvio meni varmasti ykköseksi ajalla 12,9a/2140. Zucchini C.D. piti kakkoseksi. Gudrid Face (Ready Cash) laukkasi mahdollisen finaalipaikan loppukaarteessa.Hannu ja Mikko Laakkosen Vivillion (Propulsion) juoksi viimeisessä karsinnassa. Se ei pystynyt pitämään sisäradalta johtopaikkaa, mutta Daniel Wäjersten ajoi heti eteenpäin, ja valjakko haki keulat. Love This Bar (Django Riff) sai paikan johtavan takaa. Vivillion veti kierroksen 12,8-vauhtia. Adrian Kolgjini käänsi Love This Barin kiriin maalisuoran alussa. Love This Bar kiri ohi Vivillionin. Kärkikaksikko meni finaaliin, joten Laakkoset saavat jännittää kahta hevostaan loppukilpailussa.Finaaliin:Love This Bar (Django Riff)Vivillion (Propulsion)Elegance Silvio (Maharajah)Zucchini C.D. (Uncle Lasse)Tangerina (Perfect Spirit)Tintarella (Fabulous Wood)Ulaya (Love You)Giraffa (Maharajah)S.G.Empress (Readly Express)Juni Brick (Nuncio)Screen Time Limit (Face Time Bourbon)Love Bites (Greenshoe)Svenskt Travderby -karsinnat:Ikäluokan ykkönen Bullet The Bluesky (Readly Express) lähti suursuosikkina ensimmäiseen karsintaan. Daniel Wäjersten ajoi keulaan kaksi kierrosta ennen maalia. Bullet The Bluesky porhalsi vakuuttavasti voittoon ajalla12,4a/2640 . Alussa keulaan pyrähtänyt Marshal (Nuncio) seurasi kakkoseksi ja finaaliin. Gio Barosso (Ready Cash) laukkasi alussa. Journeyn kasvattama Lifelong Journey (Readly Express) kiersi johtavan rinnalle ja juoksi sitten toisessa ulkona, se oli maalissa yhdeksäs. Tapani Raunion ja Juha Saarijärven kasvattama Currency Artist (Royalty For Life) yritti porukan perältä kiriä, mutta tehtävä oli mahdoton, sijoitus oli kahdeksas.”Bullet The Bluesky tuntui molemmissa pruuvistarteissa hyvältä. Lähdimme matkaan rauhallisesti, ja ajoin sitten keulaan. Saimme ajaa 13,5-vauhtia, mikä oli sopivaa. Lopussa hevonen jäi vähän odottelemaan muita, mutta oli oikein hyvä”, Wäjersten sanoi.Micha Brouwer karautti Fighter Kronoksella (Muscle Hill) keulaan kaksi kierrosta ennen maalia toisessa karsinnassa. Se oli juoksun ratkaisu. Aiemmin Jerry Riordanin valmentama ja nyt Ingrid Bengtssonin nimissä oleva Fighter Kronos viipotti matkalla selvässä johdossa ja piti ykköseksi ajalla 13,0a/2640. Izod Zet (Propulsion) ravasi johtavan rinnalla ja oli hyvä kakkonen. Tuukka Varis ajoi taitavasti Overhead Panelilla (Uncle Lasse). Mari Leinosen valmennettava eteni sisärataa ja pääsi kirimään lopussa hienosti neljänneksi, kolmossijakin oli lähellä. Palkintorahaa tuli 30 000 kruunua. Annamari Sipilän ja Einari Lintulan Coolman Evo (Googoo Gaagaa) juoksi neljäntenä toisen radan jonossa ja oli maalissa viides.”Overhead Panel meni oikein hyvin. Meillä oli rata 12, ja esitys sieltä oli todella jäätävä. Hevonen jää varmaan nyt Ruotsiin ja kilpailee siellä edelleen”, Tuukka Varis totesi.Jörgen Westholmin valmentama Dream Mine (Maharajah) voitti kolmannen karsinnan. Se eteni johtavan rinnalta keulaan 800 jäljellä. Mats E Djuse lasketteli Dream Minen voittoon ajalla 12,4a/2640. Oraviston Tallin Bootsman (Campo Bahia) seurasi Dream Minea koko matkan ja otti arvokkaan kakkosen ja finaalipaikan. Per Nordström ajoi ja valmentaa. Mellby Mammon (Muscle Hill) paineli keulassa alun vauhdilla, eikä pystynyt kärkitaistoon.La Yuca (Face Time Bourbon) olisi tammana päässyt Tammaderbyyn, mutta sillä ajettiin Derbyssä poikia vastaan. Örjan Kihlström seurasi matkalla toisessa ulkona. Maalisuoran alussa Kihlström vilkaisi sivulleen, se tiesi, että voimia on. Daniel Redénin valmentama La Yuca vyöryi helposti ykköseksi ajalla 12,6a/2640. Killer Rain (Face Time Bourbon) painui keulaan loppukaarteeseen mentäessä ja oli kakkonen maalissa. Onkel Investin Jason Express (Readly Express) nousi viidenneksi. X.O.Kemp (Greenshoe) oli sisäratajuoksun jälkeen seitsemäs. Gaining Experience (Readly Express) kiersi avauskierroksella takaa hurjalla vauhdilla keulaan ja väsyi lopussa.”La Yuca on kaikella tapaa mukava ja miellyttävä hevonen. Se on osoittanut olevansa paras tamma, kun voitti Stochampionatetin. Alkuperäinen suunnitelma oli, että ajamme Gaining Experiencen etupuolella, mutta näin ei käynyt lähdössä. La Yuca tuntui todella hyvältä, eikä silmälappuja tarvinnut vetää”, Örjan Kihlström sanoi.Ikäluokan koviin nimiin kuuluva Phantom Express (Readly Express) oli paras viidennessä karsinnassa. Ulf Ohlsson kierrätti sen johtavan rinnalle, mutta keulaan ei ollut asiaa, kun J.Kagan Brick (From Above) vastasi. Joakim Elfvingin valmentama Phantom Express nousi uudelleen toisen jonon vetäjäksi ja paineli ykköseksi ajalla 12,7a/2640. Omerta Boko (Face Time Bourbon) kiersi loppumatkan kolmatta rataa ja oli vahva kakkonen. Sen emä on Pekka Korven kasvattama Arctic Model.Viimeisessä karsinnassa saatiin yllätysvoittaja, ja kärkihevoset tulivat takaa. Carl Johan Jepsonin ajama Luckisanattitude (Face Time Bourbon) juoksi sisäradan jonossa viimeisenä ja pinnisti ykköseksi ajalla 12,6a/2640. Christoffer Eriksson valmentaa. Peter G Normanin valmentama ja Örjan Kihlströmin ajama Romulus Tooma (SJ’s Caviar) oli toisen jonon hännillä ja nousi kakkoseksi lähes tasapäin voittajan kanssa.Finaaliin:Luckisanattitude (Face Time Bourbon)Romulus Tooma (SJ’s Caviar)Phantom Express (Readly Express)Omerta Boko (Face Time Bourbon)La Yuca (Face Time Bourbon)Killer Rain (Face Time Bourbon)Dream Mine (Maharajah)Bootsman (Campo Bahia)Fighter Kronos (Muscle Hill)Izod Zet (Propulsion)Bullet The Bluesky (Readly Express)Marshal (Nuncio)