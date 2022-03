Seinäjoen voittaja haluaa uudelleen Seinäjoelle

Juoksu ratkesi avauskaarteessa, kun Red Lady Express laukkasi. Dear Friend eteni keulaan, avauspuolikas mentiin 10,2. Untersteiner sai ajaa seuraavan puolikkaan rauhassa, ja Dear Friend erkani maalisuoralla ylivoimaiseen voittoon ajalla 12,2a/1640m. Untersteinerilla oli maalisuoralla aikaa innostaa yleisöä kannustamaan hienoa tammaa.

Dear Friend voitti viime vuonna Seinäjoki Racen, ja Untersteinerin ajatuksissa on tulla uudelleen Seinäjoelle.

”Kevättä ilmassa, ja yleisöä paikalla. Oli mahtavaa kiittää yleisöä maalisuoralla. Dear Friend on oikea diiva kotona, mutta juosta se osaa. Tiesin, että vain yksi hevonen voi estää meitä pääsemästä keulaan, mutta numero yksi ei saanut keuloja. Dear Friend on ylivoimaisesti nopein hevonen, millä olen ajanut. Olen ajanut myös Propulsionilla. Dear Friendin tekniikka on aivan uskomaton. Voitimme Seinäjoki Racen viime vuonna, ja voisimme mennä sinne uudelleen. Tarkoitus on astuttaa Dear Friend tänä vuonna, ja Seinäjoen kisan voisimme vielä ajaa ennen sitä”, Untersteiner sanoi.

”Vielä ei ole mitään virallista kutsua esitetty, toki puhuttu on, kun kyseessä on viime vuoden voittaja. Viikonloppuna on muitakin kisoja, ja katsotaan ensi viikolla mahdollisia hevosia”, Seinäjoen toiminnanjohtaja Jyri Saranpää kertoi.

Lisää vanhoja suomalaiskisojen voittajia saatiin kultadivisioonassa. Vuoden 2016 Finlandia-Ajon voittajaksi noussut Tycoon Conway Hall oli Algot Scotts Minne -kisan ykkönen. 12-vuotias Conway Hallin poika juoksi kolmantena sisäradalla ja kiri Flemming jensenin ajamana ykköseksi ajalla 10,0a/1640m. Holy Water eteni vapaata sisäkaistaa pitkin kakkoseksi. Upstate Face kiri takaa vahvasti kolmanneksi. Disco Volante veti hurjaa kyytiä ja taipui lopussa.

Timo Nurmoksen Amalencius B.B. oli kierroksen jättisuosikki. Örjan Kihlström ajoi Amaru Bokon pojan keulaan toisella puolikkaalla. Kim Eriksson kierrätti Best Ofdream Trion rinnalle, ja sitten mentiin. Kaksi hienoa hevosta taisteli voitosta. Amalencius B.B. piti ykköseksi ajalla 12,3a/2140m. Hanna Lähdekorven Amorcer Levallo nousi kolmanneksi.

”Muut ajoivat alussa keulasta, kun se keulapaikka oli ratkaistu, ajoin eteenpäin. Rinnalle tuli toinen tosi hyvä hevonen, ja hieno matsi nähtiin. Amalenciuksessa on sellainen kapasiteetti, että se voi hyvin nousta kultadivisioonatasolle. Hevonen on suhteellisen ravivarma sopivassa vauhdissa, mutta nopeista vauhdinmuutoksista se ei pidä”, Kihlström sanoi.