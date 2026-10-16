Borups Victory Seinäjoki Race
Borups Victory, Seinäjoki Race 2026.Kuva: Kirsi Kantokoski
Ulkomaat

Seinäjoen ja Kouvolan moninkertainen voittaja palaa radoille, Gävle Stora Pris juostaan lauantaina

Ruotsin T85-kierros ajetaan lauantaina Gävlessä. Perinteinen Gävle Stora Pris on ravien ykkössarja ja juostaan 2640 metrin matkalla.
Julkaistu
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Katja Melkko
gävle
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