Seinäjoen ja Kouvolan moninkertainen voittaja palaa radoille, Gävle Stora Pris juostaan lauantaina

Gävle Stora Pris ajettiin ensimmäisen kerran 1942, Scotchman voitti ajalla 27,0. Tuomo Mäkelän Ruotsiin myymä Limit oli ykkönen 1966 ja 1967. Stig H Johansson ajoi suomalaisten omistamat Baron Pepperin 2002 ja Etain Royalin 2003 voittoihin. Petri Puron Commander Crowe oli ykkönen 2008.Daniel Wäjerstenin Borups Victory tuo kisaan "suomalaisväriä" tänä vuonna. Borups Victory on voittanut Seinäjoki Racen kolme kertaa 2024-2026 ja Kymi Grand Prixin 2024 ja 2025. Googoo Gaagaan poika on kilpaillut Elitloppetin jälkeen vain kerran, se voitti kesäkuun puolivälissä Oslo Grand Prixin ja palaa nyt pitkältä tauolta. Borups Victoryn tähtäin on tammikuun lopulla ajettavassa Prix d'Amériquessa, johon ori olisi pääsyt jo tänä vuonna. Mutta viimeistelyt eivät sujunet parhaalla mahdollisella tavalla, ja Wäjersten ei ilmoittanut hevosta Ameriqueen. Kiekkolegenda Mats Sundin kuuluu orin omistajiin."Se oli ikävä juttu, kun emme pystyneet osallistumaan Ameriqueen, Borups Victory sijoittui kolmanneksi Prix de Bretagnessa ja osoitti, että se kuluu Ranskan koviin lähtöihin. Borups Victory tuntuu terveeltä ja hyvältä, ja olemme olleet tyytyväisiä sen treeniotteisiin. Se on mennyt kaksi kertaa 1.18-aikaisen treenin. Hevonen ei luonnollisesti ole huippukunnossa, mutta se on yleensä tehnyt heti hyvän juoksun tauolta. Sisärata sopii sille, ja odotan, että Borups Victory tekee heti vahvan suorituksen. Miten jatkamme tämän jälkeen, on vielä avoinna. Saatamme ajaa muutaman lähdön Ruotsissa tai sitten matkustaa suoraan Ranskaan", Daniel Wäjersten sanoi Kanal75:lla.Team Melkko&Sorosen High On Pepper on kova vastustaja. Se kilpailee mielimatkallaan Rikard N Skoglundin ajamana. High On Pepper starttasi viimeksi Åbyssä Ruotsin mestaruudessa ja sijoittui kolmanneksi. Daniel Redéniltä tulee kaksi hevosta Chestnut ja Bengan, samoin Jörgen Westholmilta Global Concept ja Caviar From Mine.Tamara Skutnabbin Bank Angel voitti viimeksi Solängetissä ja juoksee nyt Pronssidivisioonassa, Claes Sjöström ajaa. Onkel Investin Florenzo sai radan 12 Klass I:een, Örjan Kihlström ajaa ja Daniel Redén valmentaa. Petri Puron kasvattama Crowe Motion starttasi lauantaina Solvallan hopeafinaalissa, sijoittui viidenneksi ja on uudelleen mukana T85-kierroksen aloittavassa Hopeadivisioonassa. Daniel Wäjersten ajaa. Isto Kuisman Macarena Sisun piti kilpailla Klass III:ssa, mutta tamma ei starttaa."Crowe Motion juoksi viime lauantaina ja teki oikein hyvän esityksen. Se oli mukana kovassa avauksessa ja tuli maaliin voimia jäljellä. Kun voimia jäi, en usko, että tiheästä starttirytmistä on mitään ongelmaa", valmentaja Wäjersten sanoi.