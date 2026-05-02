Seinäjoki Racen voittaja sai kutsun Elitloppetiin – "Teen kaikkeni valmentajana, jotta hevonen on huippukunnossa Elitloppetissa"

Borups Victory oli vuoden 2024 Elitloppetissa kakkonen, viime vuonna se oli viides. Nyt se valmistautuu kolmanteen Elitloppetiinsa."Borups Victory on kerta kerran jälkeen näyttänyt, että se kuuluu maailman eliittiin. Se on täydellinen kilpahevonen, joka on voittanut suurlähtöjä keulasta, takaa ja myös niin, että se on joutunut itse tekemään raskaimmat työt. Borups Victoryllä kuuluu olla paikka Solvallassa toukokuun viimeisenä sunnuntaina", Solvallan urheilujohtaja Ola Lernå sanoi tiedotteessa."Borups Victory on nyt 8-vuotias, mutta edelleen todella hyvä. Teen kaikkeni valmentajana, jotta se on ehdottomassa huippukunnossa Elitloppetissa. Suunnitelma on, ettemme kilpaile ennen sitä", Daniel Wäjersten kertoi."Omistajille on koko ajan ollut selkeä päämäärä, täyttä vauhtia kohti Elitloppetia", Wäjersten jatkoi. Jääkiekkoikoni Mats Sundin kuuluu Stall Droadiin.Borups Victory voitti Seinäjoki Racen viikko sitten kolmannen kerran. Se oli ykkönen myös 2024 ja 2025. Borups Victory on voittanut Kymi Grand Prixin kaksi kertaa 2024 ja 2025.Borups VIctory8-vuotias ori(Googoo Gaagaa - Borups Julia)49 starttia, 20 voittoaVoittosumma 14 563 611 kruunuaEnnätys 08,5aOmistaja Stall Droad AB, GävleValmentaja Daniel WäjerstenHoitaja Moa BylundKasvattaja Gustaf Thulin, KlågerupElitloppet 2026Kutsutut hevoset:Go On Boy (Ranska)Inexess Bleu (Ranska)Jobspost (Ruotsi)A Fair Day (Ruotsi)Allegiant (Ruotsi)Idao de Tillard (Ranska)Massimo Hoist (Suomi)Jabalpur (Italia)Borups Victory (Ruotsi)