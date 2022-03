Selmer I.H. ja Samu Sundqvist Bodenin ykköset

Selmer I.H:n tahdissa mentiin. Sundqvist karautti keulaan ensimmäisellä takasuoralla ja sai ajaa matkalla rauhallista vauhtia. Maalisuoralla From The Mine sai sen verran myöhään kiritilaa, ettei johtohevosen haastaminen enää onnistunut. Selmer I.H. voitti 40 000 kruunua tuloksella 15,5a/2140m. Hesiod pinnisti neljänneksi. Top Of The World oli 6, President Lindy 7. ja Cupido Sisu 8.

”Olin ajatellut ajaa kovempaa lähtöauton takaa, mutta muutin taktiikkaa. Uskoin, että saan keulat From The Minelta, jolla on ollut isoja ongelmia syksyllä. Ja niin kävi. Lopussa ei liian aikaisin voinut ajaa alta pois. Voitto tuli aika varmasti”, Sundqvist kertoi.

Suomalaisvoitolla aloitettiin Bodenin ilta. Maria Kurttila parkkeerasi Club Nord Pron johtohevosen rinnalle. 5-vuotias porskutti vahvasti ja paineli ykköseksi ajalla 20,6/2140m. Ykkönen oli Club Nord Pron ensimmäinen uran neljännessä startissa. Omistajat Maria Kurttila ja Juha Päkkilä saivat palkintorahaa 25 000 kruunua.

Bodenin ajajaliigaa johtava Mika Forss oli sairastunut, eikä päässyt raveihin. Petri Salmela löysi uuden kuskin Solvallan seudulta. Hän soitti Jorma Kontiolle kello 12, sanoi, että kone lähtee klo 14.05, ehditkö. Kontio vastasi myöntävästi ja suuntasi Arlandaan ja siitä Bodeniin.

Kontio ei tehnyt turhaan pikareissua Pohjois-Ruotsiin. Hän ajoi ykkösen 3-vuotiaiden Ung i Norr -lähdössä. Salmelan Judge Dredd Sisu kiri vakuuttavaan voittoon Kontion ohjastamana ajalla 19,8/2140m. Bold Eagle on voittajahevosen isä.

Markun Pihlströmin valmentama 4-vuotias Itso Sisu oli illan toinen Bold Eagle -voittaja. Magnus A Djuse ajoi sen ykköseksi johtopaikalta. Ari Aatsingin Happy Doc kiri terävästi kakkoseksi.