Selmer I.H./Samu Sundqvist ja Oilsheik/Hannu Korpi Umåkerin voittajat

Oscar Berglundin valmennukseen siirtynyt Giveitgasandgo oli lähtökiihdytyksen nopein ja pinkaisi kultadivisioonassa johtopaikalle. Selmer I.H. tuli rinnalle. Kierros mentiin 12,4-kyytiä. Sundqvist ajoi Selmerin keulaan päätöspuolikkaan alkaessa, ja ylivoimainen voitto tuli ajalla 12,7a/1640m.

Mika Forssin ajama ja Petri Salmelan valmentama Hesiod pinnisti kakkoseksi. Grainfield Aiden jäi aluksi kolmannelle radalle, ja Hannu Korpi pakitti sen kolmanneksi toisen radan jonoon. Grainfield Aiden lähti kiriin takasuoralla ja oli kolmas maalissa.

”Hieno fiilis voittaa kotiradalla kultadivisioona. Selmer tuntui tosi hyvältä jo lämmityksessä. Juoksu oli ratkaistu jo loppukaarteessa. Tämä hevonen merkitsee paljon minulle. Kun kyseessä on Love You -hevonen, uskon, että sillä on vielä hyviä kilpailuvuosia jäljellä”, Sundqvist sanoi.

”Selmer I.H. on ollut superhyvä koko ajan. Se on maailman kiltein hevonen ja saa paljon porkkanoita”, valmentaja Gabriella Laestander totesi.

Mika Forss ajoi Petri Salmelan M.T.Oberonin keulaan Klass I -päätöskohteessa. Hannu Korpi sai Oilsheikin ykkösradalta sujuvasti liikkeelle, ja valjakko matkasi kolmantena sisäradalla. Kiritilat aukenivat loppukaarteessa. Oilsheik eteni kovaa ja ehti varmasti ohi M.T.Oberonin. Asko Jaskarin kasvattama ja Opec Teamin omistama Oilsheik sai 110 000 kruunua ajalla 15,6a/2140m.

”Meillä oli mahdollisuudet kahteen voittoon, Samu Sundqvistilla vaan oli liian hyvä hevonen Grainfield Aidenin lähdössä. Mutta Oilsheikillä onnistuimme. Se pullasi kolmantena sisäradalla. Ajoin eilen viimeistelyt täällä Uumajassa, laitoin hevoselle alumiinikengät. Nyt ravien jälkeen mennään Heidin (Hiltunen) ja Johnin (Östman) kanssa syömään ja juhlimaan. Terveisiä omistajille Ylivieskaan, saimme tosi hienon joululahjan”, Korpi sanoi voittajahaastattelussa.

Jan Ove Olsenin 4-vuotias kylmäverinen Ängsbrage voitti rakettikirillä toisen 75-kohteen. Sören Lennartssonin valmentama Just Celebration sai viime hetkillä kiritilaa sisältä kolmannessa kohteessa ja kiri tulisesti Ulf Ohlssonin ajamana ykköseksi.

Rivin pankki Eigelands Fredrik laukkasi neljännessä kohteessa. ”Pruuvilähdössä hevonen liukasteli, ja se tuli entistä innokkaammaksi ja laukkasi”, Jörgen Westholm selvitti. Magnus O Jonssonin Hallsta Vinnex kiri yllätysvoittoon.

Westholm sai nopean revanssin, ja ajoi Fenix Brickin voittoon johtopaikalta vitoskohteessa. Katri Lindgrenin kasvattama No Limit Express kiersi rinnalle ja tarjosi kovan vastuksen.

Yllätys saatiin myös kuutoskohteessa. Sandra Erikssonin ajama Juno Beach kiri johtavan takaa ykköseksi. Suosikki Samu Sundqvistin Facing Life taipui johtopaikalta.

Hannu Korven tallista kilpaili myös Light Up ravien avauslähdössä, jossa kuskeina toimivat nuoret ohjastajat. Se kiri Wilma Gerklevin ajamana kolmanneksi. Lucas H Wikströmin ohjastama Judge Peter meni keulasta yllätysvoittoon. Janita Luttusen Justin Web nousi alkulaukan jälkeen viidenneksi. BWT Dakota oli maalissa 10.

Mika Forss sai kääntyä voittajaesittelyyn kolmannessa lähdössä. Hän karautti Hanna Olofssonin Gun de Chanlecyn takarivistä kärkeen jo avauskierroksella. Ranskassa syntynyt Timokon poika oli stayermatkan vahvin ja voitti ajalla 18.8a/3140m. ”Hanna sanoi, että ekat 300 metriä pitää ottaa varmanpäälle. Sen jälkeen saa ajaa, miten parhaaksi näkee. Tämä oli tosi hieno hevonen ajaa”, Forss sanoi.

John Östman ajoi voiton 3-vuotiaalla kylmäverisille Mira Kiro. Östman otti keulapaikan, ja Bork Odinin poika marssi varmasti uran avausvoittoon.