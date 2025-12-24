Setyoursightshigh äänestettiin USA:n parhaaksi 2-vuotiaaksi tammaksi

Tamman huutokaupasta ostaneen ja sen valmennuksesta vastanneen Reijo Liljendahlin ensimmäinen vuosi Amerikassa on ylittänyt kaikki odotukset. Hänen kuulumisiaan lisää joulupäivänä.Amerikan hevosurheilutoimittajien yhdistyksen USHWA:n jäsenet ovat äänestäneet vuoden parhaista kärryhevosista. Tulokset julkaistiin sunnuntaina. Ravureiden parhaista kolme tuli Marcus Melanderin valmennustallista. Ne olivat 2-vuotiaat ori Apex (Walner) ja tamma Setyoursightshigh (In Range) sekä 3-vuotias ori Super Chapter (Chapter Seven).Mohawk Million –voittaja Apex keräsi 133 toimittajan äänistä 114. Setyoursightshigh sai 92 äänen kannatuksen. AMG Stablen Esa Pehkonen ja Kim Vörlin kuuluvat tamman omistajiin. Super Chapteria vuoden parhaana piti 84 äänestänyttä. Hambo-voittaja Nordic Catcheria kannatti 4 toimittajaa.Yksimielisimpiä toimittajat olivat 3-vuotiaiden tammojen parhaasta Yo Tillie (Tactical Landing), se sai 131 ääntä. Se kilpaili Andrew Harrisin tallista. Yonkers International Trotin voittanut 7-vuotias Lexus Kody (Archangel) valittiin vanhempien urospuolisten ravurien ykköseksi 125 äänellä. Ruuna tulee vuoden valmentajaksi valitun Ron Burken tallista.Lexus Kody on vahva ehdokas USA:n Vuoden ravuriksi 2025. Se on syntynyt Kanadassa, jossa sen isä Archangel (Credit Winner) on tehnyt mainiota jälkeä siitosorina. Kanadan parhaaksi Lexus Kodylla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia, koska siellä säännöt edellyttävät vähintään kolmea starttia vuoden aikana Kanadan radoilla. Lexus Kody on kilpaillut Woodbine Mohawk Parkissa neljästi, mutta Kanadan säännöissä lukee myös, että Breeders Crown –startteja ei lasketa kanadalaisiksi kilpailuiksi. Joten “hyväksyttyjä” startteja oli vain kaksi.Äänet jakautuivat tasaisimmin vanhempien tammojen kategoriassa. Åke Svanstedtin Warrawee Michelle (Walner) oli ykkönen 64 äänellä, kakkonen M-M's Dream (Swan For All) sai 55 äänen kannatuksen.Peitsareista suosikit olivat selkeämpiä, yksimielisen kannatuksen 133 äänellä sai 3-vuotias tamma Miki And Minnie (Always B Miki), se voitti 13 kertaa ja oli kahdesti toinen kauden 15 startissa.2-vuotias tamma Loua Dipa (Sweet Lou) sai 131 kannattajaa. Sen statistiikka on 13 9-2-1. 3-vuotias Louprint (Sweet Lou) voitti Little Brown Jugin ja sai 128 ääntä. Se voitti 12 startista 10 ja oli kerran kakkonen. Breeders Crownin finaalista tuli 4. sija, ja seuraavalla viikolla kävi ilmi, että ori oli kilpaillut kylkiluu murtuneena.KAKSIVUOTIAS RAVURIORI:APEXWalner – Mission Brief, Muscle HillKasvattaja: Mission Brief StableOmistajat: Jeffrey Snyder, S R F Stable, Steve StewartValmentaja: Marcus Melander Ohjastaja: Dexter DunnStartit: 9-6-1-1 Ansiot: 871 798 USD Enn: 09,5 (Woodbine Mohawk Park)Isot voitot: Mohawk Million; Peter Haughton Memorial; New Jersey ClassicMuut ääniä saaneet: Spencer Hanover - 8, Diabolic Hill - 6, Endurance - 2, Big Ranger, Silverstein, Thiskissformaryell-1.KAKSIVUOTIAS RAVURITAMMA:SETYOURSIGHTSHIGHIn Range – Special Interest, Cantab HallKasvattaja: Kentuckiana Farms LLCOmistajat: Heights Stable, Mantorp LLC, AMG Stable Inc., K Kjellgren Livs AB Inc.Valmentaja: Marcus Melander Ohjastajat: Dexter Dunn, Mike WilderStartit: 11-7-4-0 Ansiot: 678 159 USD Enn: 10,4 (The Red Mile)Isot voitot: Ohio Sire Stakes final, Next GenerationMuut ääniä saaneet: Storybook Love – 22, Nezuko Kamado S -13, Atlantic Summer, Ginger Tree Lex, My Debt Collecter, Sharp Seven 1, Tyhjiä-2KOLMIVUOTIAS RAVURIORI:SUPER CHAPTERChapter Seven – Lifetime Pursuit, Cantab HallKasvattaja: Hanover Shoe Farms Inc.Omistajat: Jeffrey Snyder, Arthur Pronti, Hanover Shoe Farms Inc.Valmentaja: Marcus MelanderOhjastaja: Dexter DunnStartit: 14-9-3-1 Ansiot: 1,23 milj.USD Enn: 08,4 (Pocono Downs)Isot voitot: Kentucky Sire Stakes final, MGM Yonkers Trot, Earl Beal Jr. MemorialMuut ääniä saaneet: Emoticon Legacy – 24 On To Norway -23, Nordic Catcher S- 4, Tyhjiä – 1KOLMEVUOTIAS RAVURITAMMA:YO TILLIETactical Landing – Consolidator, Triumphant CaviarKasvattajat: GBW Breeding Farms Inc., Black Creek FarmOmistajat: William Pollock, Bruce Areman, Andrew HarrisValmentaja: Andrew HarrisOhjastaja: Todd McCarthyStartit: 12-11-1-0 Ansiot: 979 195 USD Enn: 08,6 (Meadowlands)Isot voitot: Breeders Crown; Kentucky Sire Stakes final, Delmonica Hanover, New Jersey Classic finalMuut ääniä saaneet: Coversano, Miracle Maven – 1VANHEMPI RAVURIORI/RUUNA:LEXUS KODY (7-vuotias ruuna)Archangel – Lexus Helios, Ken Warkentin Kasvattaja: Norm DunstanOmistajat: Burke Racing Stable LLC, Weaver Bruscemi LLC, Phillip ColluraValmentaja: Ron BurkeOhjastaja: Yannick GingrasStartit: 21-11-3-4 Ansiot: 1,31 milj.USD Enn: 07,9 (Woodbine Mohawk Park)Top wins: MGM Yonkers International Trot, Maple Leaf, FanDuel Open Trot Championship, Dayton Trotting DerbyMuut ääniä saaneet: Periculum – 6, French Wine – 2VANHEMPI RAVURITAMMA:WARRAWEE MICHELLE (4-vuotias tamma)Walner – Sound Check, Yankee GlideKasvattaja: Warrawee FarmOmistajat: Ake Svanstedt Inc., Santandrea Inc., Young GunsValmentaja: Ake SvanstedtOhjastaja: Ake SvanstedtStartit: 11-3-4-2 Ansiot: 569 991 USD Enn: 08,4 (Pocono Downs)Isot voitot: Breeders Crown, Graduate Series finalMuut ääniä saaneet: M-M’s Dream 55, Elista Hanover -11, Call Me Goo -1, Tyhjiä – 2