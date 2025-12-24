Ravit USA
Peter Haugton Memorialin voittaja Apex on Marcus Melanderin valmennettava.Kuva: James Lisa
Ulkomaat

Setyoursightshigh äänestettiin USA:n parhaaksi 2-vuotiaaksi tammaksi

Kuudesta parhaasta ravurista kolme tulee Marcus Melanderin menestystallista.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Reijo Liljendahl
Marcus Melander
USHWA
Super Chapter
Setyoursightshigh
Apex

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi