Setyoursightshigh karkasi muilta Dayton Racewaylla, suomalaisille rutkasti palkintoja myös Red Milelta

AMG Stablen osaomistama Setyoursightshigh (In Range) ravasi helppoon voittoon 300 000 dollarin Ohio Sire Stakes Scarlet Championship -lähdössä lauantai-iltana.Matts Sjöblomin ja kumppaneiden veivät pinottain “vihreitä taaloja” Red Milen Grand Circuit –meetingin kolmena ensimmäisenä päivänä.Daytonin illassa kello lähestyi puolta kahtatoista, kun 2-vuotiaat tammat lähtivät tavoittelemaan Ohion osavaltion mestaruutta. Dexter Dunn ajeli alun kolmatta ja pääsi puolimatkassa johtoon. Sen jälkeen Setyoursightshigh jätti kilpasiskot taakseen kepein askelin ja tuli maaliin kuusi ja puoli mittaa muiden edellä. Voittoaika oli ikäluokan tammojen rataennätys 11,0. Dayton Raceway on noin tuhannen metrin rata (5/8-mile).Setyoursightshigh on voittanut 9 kilpailustaan 7 ja ottanut 2 kakkosta. Sen ansiot kohosivat 515 000 dollariin, jolla se on Amerikan eniten ansainnut 2-vuotias tamma. Edellä ovat Mohawk Millionin voittaja Apex (Walner) 821 575 USD ja kakkonen Endurance (Captain Corey) 557 450 USD.“Tämä on valtaisan hyvä varsa, joka on tehnyt kaiken oikein joka startissa. Kausi on ollut jo pitkä, mutta yhä vaan se jatkaa vahvoja esityksiä. Jos kaikki näyttää hyvältä, menemme vielä Breeders Crowniin”, Melander korosti.Reijo Liljendahl valitsi tamman huutokaupasta 50 000 dollarilla ja vastaa sen valmennuksesta Marcus Melanderilla. AMG Stable omisti jo ison osan sen isästä In Range (Bar Hopping), joka myös oli Liljendahlin huutokauppaostos.Hevosurheilun asiantuntijan Paul F. Spearsin kasvatti on ensimmäisellä ikäluokallaan Amerikan oritilaston kolmas Captain Coreyn ja Chapter Sevenin jälkeen. In Rangen jälkeläiset ottivat 2-vuotismestaruuksissa kolmoisvoiton tammoissa ja kaksoisvoiton orien ja ruunien kisassa. Sen veli Long Tom (Muscle Hill) oli molempien 3-vuotisvoittajien isä, myös se kilpaili AMG Stablen kimppahevosena.Kolmevuotias tammamestari Jailhouse Pearl (Long Tom) on aikamoinen harvinaisuus, sekä sen isä että emänisä, Suomessa vuonna 2005 käynyt Jailhouse Jesse (Donerail), ovat olleet suomalaisomistuksessa. Kemppitalli toi Suomeen myös sen veljen Jailhouse Joey (Muscles Yankee), joka siirtyi sitten Jyri Kouhian omistukseen ja kuoli 24-vuotiaana tänä kesänä.Lexingtonin Red Mile ajoi torstaista lauantaihin Bluegrass-lähtöjä, joiden palkintosummat vaihtelivat 75 000 – 85 000 dollarin välillä, ja joka päivä suomalaisten hevoset kävivät voittajakehässä.Torstaina Noel Daleyn tallin 2-vuotias ori Minoan (Bar Hopping) voitti rehvakkaasti neljällä mitalla ja ajalla 10,1. Myös 2-vuotias Highball Hanover (Bar Hopping) kiri kakkoseksi turvan mitan erolla voittajaan I’m Kronos S (Walner) ja samalla ajalla 10,0. Molempia omistaa Sjoblom Racing.Perjantaina voitto tuli 2-vuotiaalla peitsariorilla Signal Caller (Captaintreacherous), joka paineli ajan 07,6. Kimmo Kempin Daleylle liisaaama 2-vuotias tamma Carve (Captain Corey) oli puolen mitan päässä kakkonen ja sai saman ajan 09,5 kuin voittaja Southwind Chaska (Tactical Landing). Nämäkin Matts Sjöblomin kimppahevosia.Lauantaina punaiselle areenalle astuivat kolmevuotiaat. Sjöblomin kimppatamma Champange Room (Papi Rob Hanover) piti puolen mitan voittoon ajalla 07,9. Heti iltapäivän aluksi Niko Kärnä ajoi kolmosen osaomistamallaan Caviart Ivylla (Love You), joka meni 09,6. Toisessa 3-vuotiaiden tammojen koitoksessa puolen mitan välein maaliin tulivat Kadena (Gimpanzee – Mission Brief) ja Deja Blu (Muscle Hill –Atlanta). Ne saivat ajan 09,0.Orien ja ruunien lähdössä Åke Svanstedtin tallin Warrior (Walner) yllätti Melanderin Super Chapterin (Chapter Seven) kirimällä puoli mittaa ohi. Molempien aika oli 08,7. Daleyn Onajetplane (Walner) oli kolmas ajalla 08,9. Joonas Järvisen kimpan Miss Belmar (Muscle Hill) oli tammalähtönsä kolmas ajalla 09,4.Nopein 3-vuotias Bluegrass-voittaja oli Go Dog Go (Greenshoe) vuoden kärkiajalla 08,1. Kolmas orien/ruunien lähtö meni Melanderin Meshuggahille (Greenshoe) ajalla 08,5 ennen All Laid Out Stablen kasvattia Greenma (Greenshoe), joka meni 08,6.Lucas Wallinin Oaks-kolmonen Delaney Hanover (Muscle Hill) katkaisi Yo Tillien voittoputken kymmeneen peräkkäiseen voittoon. Tammat tulivat Red Milen tosi pitkää loppusuoraa rinnakkain, mutta Scott Zeronin ajama Delaney Hanover oli maalissa mittaa ennen ajalla 08,6. Yo Tillie otti kakkosen tuloksella 08,7.