Setyoursightshigh otti neljännen voiton, Leading Lady sivusi kauden kärkiaikaa Red Milella

Red Milen radalla ajettiin maanantaina 2-vuotiaiden tammavarsojen vauhtikarnevaalit. Lähdöistä 14 oli 2-vuotiaiden tammaravureiden kilpasarjoja. Niissä starttasi yhteensä 112 varsaa.Marcus Melanderilta tuli 15 starttaria, joista neljä saapui maaliin voittajina. Nopein oli Lainey W (Bar Hopping), joka saavutti maaliviivan turvan mitan ennen Noel Daleyn valmentamaa Zaheeraa (Gimpanzee). Molempien aika oli 10,9.Zaheeran omistajissa on suomalaisia, ainakin Sjöblom Racing. Sen kasvattaja on ruotsalainen hevosvalokuvaaja Lina Alm. Hambo-voittaja Ramona Hillin esikoinen Rani Hanover (Walner) oli kolmas ajalla 11,3.Amg Stable on osakkaana tammassa Setyoursightshigh (In Range), joka on 215 000 dollarilla Amerikan eniten ansainnut 2-vuotias. Sillä on 4 peräkkäistä ykköstä 5 kilpailussa. Voittotulos oli 11,0. Vajaan kahden mitan päässä kakkoseksi tuli Daleyn tallin Carve (Captain Corey) ajalla 11,2. Sen omistajakimppaan kuuluu Matts Sjöblom.Nancy Takterin Leading Lady (Walner) oli maanantain nopein 2-vuotias tamma. Se kiri vajaan mitan muiden edelle ajalla 10,4 ja sivusi Setyoursightshigh’n tekemää kauden kärkitulosta. Kakkoseksi tuli Per Engblomin valmentama Propulsionin täyssisko Days Away (Muscle Hill) ajalla 10,5.Engblomilta kilpailee myös Kerstin (Gimpanzee), joka on Suomessa syntyneen Exploding Alicen (Ready Cash) tytär. Se oli lähtönsä kakkonen ajalla 11,8. Neljä mittaa sen takana kolmanneksi tuli Tony Alagnan Land Of Queens (Tactical Landing – Queen Serene).John Butenschoen valmentaa tammaa Malibu Cindy (Chapter Seven), joka otti kakkosen ajalla 12,7. Sen emä Malibu S (Muscle Hill) on Riina Rekilän kasvatti Walnerin (Chapter Seven) emästä Random Destiny (Ken Warkentin).Kanadalainen Dustin Jones toi Lexingtoniin Duboisien omistaman tamman Fabulous Serenity (Fabulous Wood). Se voitti lähtönsä ajalla 12,7. Yhtä hyvin ei käynyt saman omistajan Qualityprayerille (Tactical Landing), tanskalaisvalmentaja Rene Sejthenin ajama tamma laukkasi kärkijoukosta loppukurvissa. Se on Fabulous Woodin sisko.Red Milen lähdöissä kilpaili eurooppalaisten tammojen varsoja lähes 20. Niiden emissä on eniten ranskalaisia, joiden määrä USA:ssa tuntuu erityisesti lisääntyneen viime vuosina. Euroopassa vaikuttavien orien jälkeläisiä oli 10. Ruotsalainen Calgary Games ja jenkki Googoo Gaagaa olivat edustettuina kolmella varsalla. Ranskalaisilla Fabulous Woodilla ja Bold Eaglella oli yksi kummallakin, samoin Nunciolla ja Readly Expressillä.