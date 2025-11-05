She Rocks Kempin tytär oli kallein varsa Harrisburgin toisena päivänä

Harrisburgin huutokaupan toisena päivänä myytiin 173 ravivarsaa. Niistä maksettiin yhteensä reilut 6,8 miljoonaa dollaria. Kaiken kaikkiaan 1-vuotiaita oli tarjolla 371, ne vaihtoivat omistajia yhteensä 14,3 miljoonalla. Keskihinta oli 38 547 USD ja ravurien 39 595 USD. Viime vuonna luvut olivat noin 1000 dollaria enemmän.Åke Svanstedt osti 250 000 dollarilla päivän kalleimman tammavarsan 190 Dance Of Victory (Walner). Emä She Rocks Kemp (Kadabra) 10,9 ansaitsi yli 195 000 USD. Sen sisaruksia ovat Yannick G Kemp (Walner) 09,6, Capricious One (Cantab Hall) 10,6, Velociraptor (Father Patrick) 11,0 ja 2-vuotias Zephyr Kemp (Calgary Games).Orivarsoista eniten maksoi Hevosurheilun Amerikan asiantuntija Paul F. Spearsin kasvatti 447 Detonate (Greenshoe), jonka Brixton Medical (Stall Zet) hankki 200 000 dollarin huudolla. Detonate on huippusiitostamma Ilian (Windsong’s Legacy) poika ja orien In Range (Bar Hopping) 09,0, Long Tom (Muscle Hill) 09,7 ja Go Boom (Muscle Hill) 09,5 veli. Kolmikko kilpaili Amg Stablen kimppaomistuksessa.Windsong Stablen 150 000 dollaria maksanut tammavarsa 471 Jet Legs (King Of The North) nousi myös hintavimpien kymmenikköön.EMP Investin kasvatti 246 El Pandora (Back Of The Neck) myytiin 47 000 dollarilla ja 198 Albert Kemp (Muscle Hill) 12 000 dollarilla.Harrisburgin toisen päivän kalleimmat varsat:1) 190 Dance of Victory (tamma, Walner-She Rocks Kemp) 250.000 USD2) 447 Detonate (ori, Greenshoe-Ilia) 200.000 USD3) 552 Red Storm Hanover (ori, Captain Corey-Ready Any Time) 190.000 USD4) 515 Sublime (tamma, Tactical Landing-Ostrich Blue Chip) 185.000 USD5) 521 Pharaoh Hanover (ori, Chapter Seven-Pennies From Above) 160.000 USD6) 238 Bellacosa Bluechip (tamma, Father Patrick-Tangible Blue Chip) 150.000 USD7) 394 Captainofthenight (ori, Captain Corey-Evie Hanover) 150.000 USD8) 471 Jet Legs (tamma, King of the North-Legzy) 150.000 USD9) 193 Two Day Hangover (tamma, Captain Corey-Sherry Lyns Lady) 130.000 USD10) 485 Major Contender (tamma, King of the North-Major Muscle) 110.000 USDHarrisburgin huutokauppasivustolle tästä. .Marylandin sisko oli Harrisburgin avauspäivän kallein, viisi ravivarsaa myytiin alle 10 000 dollarilla