Sinivalkoiset Hambo-karsinnat Meadowlandsissa: suomalaisten tammat Carve ja Setyoursightshigh voittivat, Endurance tuli maaliin Apexin rinnalla

"Blågul succé" eli sinikeltainen menestys otsikoivat ruotsalaismediat juttunsa 101. Hambletonianin karsinnoista, kun ori Apex (Walner) sekä tammat Busy Miss Lissy S (Calgary Games) ja Setyoursightshigh (In Range) voittivat karsintansa.Mutta yhtä hyvin karsintailtaa voi kuvata sinivalkoiseksi! MAS Breedingin ja Steve Stewartin kasvattama Endurance (Captain Corey) tuli toiseksi turvan mitan päässä Apexista, ja AMG Stablen kilpaorina omistaman In Rangen poika Big Ranger räväytti 06-kirillään kauas muiden edelle.Me suomalaiset tietysti muistamme senkin, että supersiitosori Walnerin kasvattaja on Esa Lahtisen Overseas Farm. Sillä on Hambo-finaalissa Apex ja American Power ja Oaksissa kolme tytärtä.Matts Sjöblomin Sjoeblom Racingin ja kumppanien Kemppi Stablesilta liisaama Carve (Captain Corey) voitti ensimmäisen Oaks-karsinnan puolellatoista mitalla, ja Reijo Liljendahlin valmentama, AMG Stablen kimppatamma Setyoursightshigh (In Range) piti kaulan mitan voittoon kolmannessa.Tammojen Oaks-finaaliin menivät ensimmäisen karsinnan kolme parasta. Voittaja oli Noel Daleyn valmentama Carve nopeimmalla ajalla 09,1. Se tuli lopun kipakkaa 05,1-kyytiä. Kakkonen oli Marcus Melanderin Lainey W (Bar Hopping) ajalla 09,2 ja kolmas Nancy Takterin Madam Cheval (Walner) 09,4. Pelisuosikki Jailbird Jog (Tactical Landing) jäi samalla ajalla neljänneksi ja ulos finaalista.Toisen karsinnan voitti tanskalaisen Panamera Racingin kasvattama Ruotsiin ensirekisteröity tamma Busy Miss Lissy S kaulan mitalla ennen toista ruotsalaista, Courant Inc:in suursuosikkia Nezuko Kamado S (Chapter Seven). Molempien aika oli 09,5. Kolmas oli sekin ruotsalaistamma Frattina Diablo S (Captain Corey) ajalla 09,7. Voittajaa valmentaa Åke Svanstedt, kakkosta Melander ja kolmosta Tony Alagna."Luckiest Looser" eli onnekkain häviäjä oli neljäntenä maaliin tullut Storybook Love (Chapter Seven). Se meni 09,9 ja pääsi finaaliin nelosista korkeimman voittosumman perusteella. Sitä valmentaa kanadalainen Matt Bax.Kolmannessa karsinnassa Setyoursightshigh ja Dexter Dunn pitivät pintansa hurjasti alle 05-vauhtia kirineitä Leading Ladya (Walner) ja Customia (Walner) vastaan. Voittajan ja kakkosen aika oli 10,4 ja kolmosen Customin 10,5. Valmentajat ovat Melander, Takter ja Per Engblom.Amerikkalaisten medioiden mukaan koko vuoden Hambo-suosikkina pysyneen Melanderin tallin Apexin asema vahvistui, kun se piti ykköseksi Chris Beaverin valmentamaa Endurancea vastaan. Suomalaisnäkökulmasta katsottuna voisi sanoa, että Apex jäi edelle - vielä. Endurance kiri kuitenkin lujempaa maaliin.Molemmat saivat ajan 08,9. Hambo-finaaliin pääsi molempien karsintojen viisi parasta, joten ensi lauantain kisassa nähdään myös kolmonen American Power (Walner), joka meni 09,0, sekä neljäntenä maaliin tullut Captain Naughty (Captain Corey) 09,1 ja viitonen AI (Chapter Seven). Niiden valmentajat ovat Engblom ja Ron Burke.Anette Lorentzonin valmentaman Big Rangerin taustalla toisen karsinnan kakkoseksi tuli Linda Toscanon It Could Be Worse (Captain Corey) ajalla 08,9, kolmanneksi Svanstedtin Magic Punk (Wishing Stone) 09,0, neljänneksi Melanderin Spencer Hanover (Chapter Seven) ja viidenneksi ajalla 09,1 Daleyn tallin Minoan (Bar Hopping), jonka omistajiin kuuluu Sjoeblom Racing.Hambo- ja Oaks –finaalien rata-arvonnat suoritetaan tiistaina illalla Suomen aikaa. Karsintojen voittajille arvotaan ensin paikat radoilta 1 – 6, sitten jäljelle jääneet lähtöpaikat muiden finalistien kesken.