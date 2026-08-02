Ravit Meadowslands
Apex voittaa Hambo-karsinnan, Endurance tarjoaa hyvän vastuksen.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Sinivalkoiset Hambo-karsinnat Meadowlandsissa: suomalaisten tammat Carve ja Setyoursightshigh voittivat, Endurance tuli maaliin Apexin rinnalla

In Rangen poika Big Ranger mykisti neljän mitan voitolla ja parhaalla ajalla 08,4.
Julkaistu
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Hambletonian
Hambletonian Oaks
Apex
Big Ranger
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