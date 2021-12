Sisyfos-tallin “kotitila” Söderby Gård on laitettu myyntiin

Aftonbladet kertoi maanantaina, että Märstassa Arlandan lentokentän läheisyydessä sijaitseva maatila Söderby Gård on myynnissä kiinteistövälittäjällä. Tilalla on Sisyfos-tallin siittola ja valmennustalleja kahdessa eri paikassa.

Suomalaisista Petri Salmela on pitänyt hevosiaan Söderbyssä koko tallin lähes 15-vuotisen olemassaolon ajan. Hänelle myyntiaikeet eivät tulleet yllätyksenä. Itseasiassa tila on ollut viitisen vuotta “hiljaisessa myynnissä”.

“Omistaja Olle Larsson on jo aiemmin sanonut, ettei hänen toimenkuvaansa kuulu tilanpito. Hän on nimenomaan rakennuttaja ja kiinteistökehittäjä. Sisun siitostammatkin ovat tilalla nykyään siittolayrittäjän vuokralaisina”, Salmela selvittää.

Söderby oli erittäin lähellä myyntiä vajaa 4 vuotta sitten, mutta norjalaisostaja vetäytyi kaupanteosta viime hetkellä. Nyt tila on jaettu kolmeen kokonaisuuteen.

Valmennustallit tarhoineen ja kilometrin rata sekä 1300 hiittisuora, jossa on pehmeän hiekan osuus, ovat myynnissä Odensala 1:7 -nimisenä. Alueen pinta-ala on 85 hehtaaria. Talleja on 8 ja niissä 150 karsinapaikkaa. Hintapyyntö on 11,9 miljoonaa kruunua.

Iso siittolan talli laitumineen ja Söderby Gårdin päärakennus, jossa on useita asuntoja, myydään Odensala Söderby 151 nimellä ja 17,7 miljoonan kruunun hinnalla. Sen ala on 49 hehtaaria.

Kolmas tila on nimeltään Hemtorpet, jonka pinta-ala on 20 hehtaaria. Se sijaitsee Söderby Gårdin itälaidalla junaradan takana. Alueella on 24 karsinan talli ja 8 ulkokarsinaa. Asuinrakennus on ollut työntekijöiden asuntola, mutta voidaan muuttaa omakotitaloksi. Hemtorpetin hintalappu on 9,9 miljoonaa kruunua.

“Tulevaisuus on meidän vuokralaisten osalta täysin auki. Ensin odotetaan, josko joku ostaa tilan tai valmennustallien osan siitä. Se on pinta-alaltaan suurin. Ja sitten katsotaan, mitä uusi omistaja haluaa”, Salmela sanoo.

“Kiinnostuneita on vieraillut tilalla, näyttöjä on ollut useampia. Toki olisin valmis tekemään uuden omistajan kanssa pidemmänkin vuokrasopimuksen, en minä täältä mihinkään halua lähteä. Mutta jos lähtö tulee, niin sitten katsellaan uusia kuvioita.”

“En usko, että homma ratkeaa ihan lähiaikoina, ehkä ei edes tämän talven lumilla. Meillä on useamman kuukauden irtosanomisaika, joten ei tässä ole mitään kiirettä. Katsotaan rauhassa, miten tilanteet kehittyvät”, Salmela toteaa.

