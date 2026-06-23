Smålandsstayern keskiviikon pääkilpailu – "Vaggerydin pitkä matka sopii hevoselle"

David Perssonin Baron Tilly starttaa Smålandsstayerniin yksinään 60 metrin takamatkalta, joten se juoksee 3714 metriä. Carl Johan Jepsonin ajama Ready Cashin 6-vuotias poika sijoittui Harper Hanoverissa kakkoseksi ajalla 12,4/3160, Timo Nurmoksen Gaining Exprerience voitti. Sitä ennen Baron Tilly oli ykkönen Färjestadin maililla ajalla 09,6a. Viimeisin startti oli Oslo Grand Prix, jossa tuli laukka."Oslon laukan otamme omaan piikkiin, se menee opetteluun. Vaggerydissä Baron Tillyllä on 20 metriä huonommat asemat kuin Harper Hanoverissa, mutta halusimme startin nopeasti Oslon jälkeen, koska siellä meni, miten meni. Vaggerydissä matka on pitkä, mutta se sopii vahvalle hevoselle. Takakengillä ajetaan, se tulee muutoksena aikaisempiin startteihin", Persson sanoi Kanal75:n haastattelussa.Daniel Redénin Call Me Gleipner lähti Harper Hanoveriin kolme voittoa alla, mutta Solvallassa tuli laukka. Örjan Kihlströmin ajama Explosive Matterin poika lähtee 40 metrin takamatkalta. Fredrik Wallinin Monsieur Chocolat tavoittelee Smålandsstayernin 150 000 kruunun ykköstä 20 metrin pakilta."Call Me Gleipner laukkasi taas viimeksi volttistartissa. Toivotaan, ettei tule lähdön uusintoja, silloin laukkavaara kasvaa. Uskotaan, että Örjan selvittää voltin. Kunto pitää, ja matka sopii vahvalle hevoselle", Daniel Redén kertoi Stall Zetin sivuilla.Onkel Investin hevosia kilpailee Maria Törnqvistin tallista kaksi, Dwight Pieters ohjastaa kumpaakin. Florenzo on takamatkalla 2650 metrin 4-vuotislähdössä. Se nappasi viimeksi kolmossijan Elitloppet-viikonlopun STL Klass II -finaalissa. Tallikaveri Amorcino starttaa kuutosradalta Vaggerydin Klass II -kisaan. Volttilähdössä matka on 2148 metriä.