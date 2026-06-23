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Carl Johan Jepson on Baron Tillyn ohjastaja.Kuva: Roosa Lindholm
Ulkomaat

Smålandsstayern keskiviikon pääkilpailu – "Vaggerydin pitkä matka sopii hevoselle"

Kesäkeskiviikon T86-kierroksen järjestäjärata on Vaggeryd, jossa ajetaan Smålandsstayern 3654 metrin matkalla.
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Vaggeryd
Baron Tilly
Smålandsstayern
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