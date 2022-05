Smedsbo Faksen ja Åke Svanstedt Speedracen nopeimmat

Speedracen ensimmäinen karsintahiitti sujui Smedsbo Faksenin tahdissa, kun keulaan yrittänyt Alsaker Pumbaa laukkasi. Åke Svanstedt sai lasketella Järsvöfaksin pojalla helpon voiton ajalla 20,1a/640m.

Erik Adielssonin ajama Lome Brage oli odotetun ylivoimainen toisessa karsinnassa. Jan-Olov Perssonin valmennettava pinkoi keulasta ykköseksi ajalla 16,8a/640m.

Kim Erikssonin ohjastama Ådne Odin punnersi johtaneen Kleppe Spödån rinnalta kolmannen karsinnan voittoon hurjalla ajalla 15,6a/640m. Antti Ala-Rantalan Kleppe Spödå ei voinut paremmalleen mitään, mutta oli hyvä kakkonen loistoajalla 16,3a.

Lome Brage näytti hallitsevan finaalia. Mutta Åke Svanstedt sai taiottua Smedsbo Faksenille kovan loppuvedon. Hanna Edvinssonin valmentama ja omistama ori kiisi 100 000 kruunun voittoon ajalla 17,5a/640m.

”En olisi vuoden alussa USA:ssa uskonut, että tänä vuonna voitan kylmäveristen Speedracen toukokuussa. Mutta näin vain kävi. Kaverit Sundsvallista omistavat hevosen, ja he puhuivat tästä lähdöstä. Karsinnassa meidän ei tarvinnut ajaa yhtään. Hevonen oli nopeampi kuin uskoin ja kiri finaalissa ykköseksi”, Svanstedt kertoi.

Suomalaisen SPAF Investin kasvattama Glen oli paras oppilaiden K.G. Holgerssons Minneslopp -lähdössä. Linus Lönn käänsi Beer Summitin 4-vuotiaan pojan kiriin porukan perältä. Glen eteni vahvasti ja jätti suosikki Filippa B.J:n kakkoseksi. Iivari Nurmisen ajama ja Juha Koskelan valmentama Wagger Zacker kiri johtavan takaa kolmanneksi.

Mailin ryhmässä Gocciadoro otti päivän toisen voittonsa. Abbys Wise As sai loistoreissun toisessa parissa ulkona ja pinkaisi voittoon ajalla 11,0a/1640m. Soila Polso hoitaa voittajaa. Goodygoodytwoshoes kiri porukan perältä viidenneksi. Samurai Comery jäi ilman kiritilaa ja oli kuudes.

Reijo Liljendahl nähtiin voittajapodiumilla Lilla Harpers -lähdön seremonioissa, Örjan Kihlströmin ajama Whothehillareyou teki pitkän kirin ja pinkoi ykköseksi ajalla 14,9/3180m.

”Hevonen kehittyy koko ajan. Minulla on jo pitkään ollut tunne, että tästä tulee hyvä kilpahevonen”, Liljendahl kehui.

Robert Berghin Night Art oli paras 3-vuotiaiden oriiden/ruunien ASVT:n huutokauppalähdössä. Googoo Gaagaan poika painui keulaan jo avauspuolikkaalla ja piti paikkansa varmasti. 200 000 kruunua tuli ajalla 13,6a/2140m. Night Art maksoi 1-vuotiaana huutokaupassa 120 000 kruunua. El Cheapo seurasi kärkihevosia ja oli maalissa kuudes uudella ennätyksellä 14,3a/2140m.

”Night Art on tyypillinen Googoo Gaagaan jälkeläinen, vähän flegmaattinen. Se on tosi lahjakas, ja sillä on kaikki ominaisuudet, mitä hyvältä hevoselta edellytetään. Tietysti tähtäämme Kriteriumiin”, sanoi Robert Bergh, joka oli valittu myös Hall Of Fameen.

Timo Jutilan voittoputki katkesi T5-pelin neloskohteessa. Bergh ajoi kierroksen juoksun jälkeen eteenpäin, mutta Timo Jutila laukkasi juuri kun oli siirtymässä johtohevosen rinnalle. Erik Adielssonin ajama ja Frode Hamren valmentama 3-vuotias Tipsy Bartender (Bar Hopping) paineli keulasta voittoon ajalla 13,3a/2140m. Jussi Hietalahden General Norrgård seurasi johtavan takaa hyvin kolmanneksi ennätysajalla 13,6a.