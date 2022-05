Snowstorm Hanover ravasi Elitloppet-lipun Solvallan sadekelissä

Click Bait pinkaisi odotetusti keulaan. Inti Boko tuli uhmakkaana rinnalle ja painui uudeksi johtohevoseksi. Beads laukkasi ensimmäisessä kaarteessa. Vernissage Grif kiersi johtohevosen rinnalle ja tarjosi selän Snowstorm Hanoverille. Avauspuolikas mentiin 08,5 ja kierros 10,0. Magnus A Djuse käänsi Snowstorm Hanoverin kiriin loppukaarteessa tiukasti Milliondollarrhymen edestä. Snowstorm Hanover viiletti voittoon ajalla 10,8a/1640m ennen Milliondollarrhymeä. Elitloppetiin jo kutsuttu Vernissage Grif jaksoi neljänneksi. Tuomaristo tutki Djusen ulostulon, muttei muuttanut tulojärjestystä.

”Tiesin, ettei alussa ole asiaa ohi Click Baitin, enkä yrittänyt keulaan. Juoksu meni kuten olin suunnitellut, ja saimme hyvän selän eteen. Loppukaarteessa Snowstorm Hanover tuntui hyvältä. Se on nopea ja vahva ja saanut lisää itseluottamusta, hevonen sopii hyvin Elitloppetiin”, Djuse sanoi. Don Fanucci Zet ja Snowstorm Hanover ovat Redénin tallista saaneet Elitloppet-kutsut.

Marko Korven valmentama Indy Lane oli 86-päätöksessä hyvä kakkonen. Tale Of Jacks paineli johtavan rinnalta Linus Lönnin ajamana voittoon. Jorma Kontion ajama Indy Lane seurasi sen takaa toiseksi.

Molemmilla radoilla ajettiin Breeders Course -karsinnat. Marko Kreivin kasvattama ja omistama Pure Atlas hallitsi Solvallan karsintaa. Örjan Kihlström ajoi sen keulaan. Jerry Riordanin valmentama Father Patrickin poika pinkoi ykköseksi ajalla 13,6a/2140m. Hurjasukuinen Jewilla (Propulsion – Tamla Celeber) kiri kakkoseksi ja finaaliin. Markus Forss on voittajan hoitaja.

Jägersron karsinnan voitto meni myös Jerry Riordanin talliin. Gustav Johansson ajoi Dea Grifin johtopaikalle. Varennen tytär oli omaa luokkaansa ja meni voittoon ajalla 13,9a/2140m. Expelled (Walner) kiri kakkoseksi ja sai suoran finaalipaikan.

Vermossa piti ajaa huhtikuun puolivälissä Breeders Coursen karsinta. Hevosia ilmoitettiin niin vähän, että sarja peruttiin. Ilmoitetut Tetrick Wania ja Show Your Guts saivat paikat finaaliin, joka juostaan Elitloppet-viikonvaihteessa.

Solvallan avauslähdössä nähtiin myös hienoja 3-vuotiaita. Kenneth Haugstadin Mellby Kaluha (Maharajah) kiri varmaan voittoon ajalla 16,6/2140m. Tapani Raunion ja Juha Saarijärven kasvattama Cabaret Artist (Propulsion) oli johtavan rinnalta hyvä kakkonen.

Matti Nisosen Ruotsin turnee päättyi voitokkaasti tiistaina Eskilstunassa, kun Djokovic otti ykkösen. Iikka Nurmonen ajoi Amazing Warriorin johtopaikalle. Hän luopui keuloista, kun Djokovic ja Mika Forss etenivät rinnalle. Kolmatta rataa rymisteli Beacon Kronos, mutta Forss piti sen ulkopuolella. Maalisuoralla Djokovic paineli helposti ykköseksi ajalla 14,5a/2140m. Amazing Warrior sai kolmannesta sisältä myöhään tilaa. Tulinen spurtti toi vielä kolmossijan, hieno esitys myös siltä.

”Djokovic omaa hienot vauhtivarat. Se voitti tänään helposti. Vaikea sanoa, kuinka pitkälle Djokovic nousee, mutta se on kaiken kaikkiaan hieno hevonen”, Forss kehui.

”Djokovic oli tosi hyvä tänään. Se on tehnyt koko talven hienoja juoksuja, välissä oli pieni treenipaussi. Djokovic on merkinnyt koko tallille paljon”, Nisonen kertoi. Djokovic on juossut Ruotsin reissulla lähes 400 000 kruunua.

Elitloppet 2022 – kutsutut hevoset:

Don Fanucci Zet (Ruotsi)

Etonnant (Ranska)

Vivid Wise As (Italia)

Back Of The Neck (USA)

Extreme (Tanska)

Perfetto (Kanada)

Vernissage Grif (Italia)

Önas Prince (Ruotsi)

Cokstile (Italia)

Admiral As (Ruotsi)

Snowstorm Hanover (Ruotsi)