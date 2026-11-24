Dimitri Hedmanin Frivola Grif starttaa yhtenä suosikeista Solvallaserien720-karsinnassa, T86-8, Mika Forssin ajamana. Frivola Grif sijoittui marraskuun karsinnassa kakkoseksi, ja se jo riittänee paikkaan finaalissa, joka juostaan 16. joulukuuta. Markus B Svedbergin Mansa Musa Mearas on voittanut kaksi viimeistä kilpailuaan. Ulf Stenströmerin Don Gaagaa juoksi viimeksi Breeders' Crown -finaalissa. Se on kakkosradalta vankka voitontavoittelija Björn Goopin ajamana.Hedman oli harmissaan seiskaradasta Travronden Spel-sivuston haastattelussa, lähtöpaikka laski voitto-odotuksia.Petri Salmelan Matador Sisu juoksee Solvallaserien220-karsinnassa, T86-kuutonen. Se lähtee Björn Goopin ajamana radalta 11. Suosikiksi nousee Marcus Lindgrenin Dancing Lane, jota ajaa Örjan Kihlström.Jouni Hillbomin Grove's Maple Poof on mukana nuorten ohjastajien lähdössä. Aleksi Flinkin ajama Brad de Veluwen tytär sai kasiradan. Svedbergin tallista tulee tähänkin lähtöön kova menijä Simon Helmin ajama Satisfiction.Elisa Korhonen nähdään T86-pelin kakkoskohteessa Solvallassa Fifth Amendmentin rattailla. Petra Ek on Muscle Massiven pojan valmentaja.Hanna Lähdekorven valmentama ja KM Hästfarmin omistama Global Flashback juoksee Åbyssä, T86-7. Gustav Johansson ajaa hyväkuntoista SJ's Caviarin poikaa. Takarivistä starttaava Johan Untersteinerin Steady King on suosikki.Thomas Dalborgin J.C. kuuluu kierroksen tukipilareihin. Gentle Tillyn 6-vuotias poika hakee kolmatta peräkkäistä ykköstä Åbyssa ajettavasta T86-vitosesta. Matkana on 1640 metriä, ja J.C. on napsinut voittoja juuri lyhyiltä matkoilta. Jeppe Juelin voitokas Fly Equos Jet saapuu Tanskasta."J.C. on parantanut fantastisen hienosti viime aikoina, tällaiseen ei uskottu vielä kauden alussa. Hevonen on kehittynyt juoksutekniikaltaan, myös vahvuutta on tullut lisää. Ajoin hiitissä lyhyillä hokeilla varmistaakseni, että myös se sujuu, jos niitä tarvitaan. Uskon, että J.C. pystyy taas juoksemaan 11-12-ajan, sillä tuloksella pitäisi olla korkealla", Dalborg sanoi Kanal75:n haastattelussa.Onkel Investin Amorcino on kakkosradalta yksi suosikeista amatööriohjastajien ATG's Jubileumspris -lähdössä, joka ajetaan ennen T86-kohteita. Roy Alte Ruud Nielsen ajaa Thomas Dahlborgin valmennettavaa.Timo Nurmoksen Flying Finn hakee kolmatta peräkkäistä voittoa Stall Courantin Stayerlähdössä. Magnus A Djusen ajama Readly Expressin poika starttaa 20 metrin takamatkalta kolmen kilometrin matkalle. Hurja Power Doc on 60 metrin pakilla. Se palaa tauolta.