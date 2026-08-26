Örjan Kihlström raviohjastaja
Örjan Kihlström on Bright Star U.S:n kuski.Kuva: Maisa Hyttinen
Ulkomaat

Solvalla ja Åby keskiviikon ratapari, Bright Star U.S. loistopaikalta voittojahtiin

Kesäkeskiviikot jäävät taakse, ja kohti syksyä jatketaan tutulla konseptilla. Solvalla ja Åby jakavat tämän keskiviikon T86-kohteet.
Julkaistu
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Solvalla
Åby
Ruotsin T86
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