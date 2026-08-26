Solvalla ja Åby keskiviikon ratapari, Bright Star U.S. loistopaikalta voittojahtiin

Solvallan ensimmäinen T86-kohde on 3-vuotiaiden orien/ruunien ST:n Nuorten sarja. Daniel Wäjerstenin Mister Never Die (Mister JP) ja Timo Nurmoksen Court One (Calgary Games) pääsevät matkaan sisimmiltä radoilta. Daniel Redénin Ideal Kronos (Father Patrick) on kasiradalla. Ville Karhulahden Running Well (Maharajah) ja Katja Melkon Pepper Action (Readly Express) ovat kovia haastajia.Solvallan ykkössarjassa mentäneen Redénin komennossa. Bright Star U.S. ja Chestnut ovat sopivan tehtävän edessä. Bright Star U.S. pääsee matkaan kakkosradalta. Nurmoksen Nouri di Quattro on ykkösradalta kova haastaja samoin Harpy, jonka Åbyn valmentaja Robert Bergh lähettää Solvallaan."Bright Star juuttui viimeksi Margareta-Pokalenissa taakse, eikä sieltä ollut mitään mahdollisuuksia nousta. Se tuli päätöskierroksen 09-vauhtia, eikä ollut väsynyt. Uskon, että tiheä starttiväli vie sitä eteenpäin. Nyt on hyvä lähtörata ja mielenkiintoinen tehtävä", Redén sanoi Stall Zetin sivuilla."Vaikutuin Chestnutin viimekertaisesta esityksestä. Se jyskytti johtavan ulkopuolelta voittoon. Se lähtee kovaa, ja kunto on oikein hyvä, ja hevonen on näyttänyt hyvältä viime hiiteissä."Björn Goop ajaa Solvallassa ja tuo sinne Häggmanin perheen J.H.Oliverin, joka juoksee Solvallaserien420-sarjassa. Orlando Vicin poika on kakkosradalta yksi suosikeista.Petri Salmelan tallista kilpailee kaksi hevosta Solvallaserien220-karsinnassa. Ulf Ohlsson ajaa Loudandclear Sisulla ja Carl Johan Jepson Matador Sisulla.Marko Kreivin omistama I.D.Hipster One on hyvällä paikalla T86-seiskassa, joka ajetaan Åbyssä. Stefan Persson ajaa Christoffer Erikssonin valmennettavaa.