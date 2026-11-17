Timo Nurmoksen omistama ja valmentama Hatrick Match jahtaa finaalipaikkaa Solvallaserien420-karsinnassa ja oli tiistain peliprosenteissa yksi T86-kierroksen pelatuimmista. Punkarin Hevostallin ja Maini ja Saku Mikkolan kasvattama Father Patrickin poika starttaa ykkösradalta T86-nelossa, Jorma Kontio ajaa. Hatrick Match nähtiin elokuussa Derbykarsinnoissa Vermossa, jossa se sijoittui neljänneksi."Hatrick Match on hieman erikoinen ja saattaa jarrutella niin lähdöissä kuin treeneissä. Se ei ole vielä valmis, ja Jorman mukaan se vähän pysähtyi viimeksi, kun siltä vedettiin silmälaput alas. Mutta treenissä se on tuntunut hyvältä. Toissa kerralla se kiri oikein hyvin ja tuli huonolta lähtöpaikalta kaikkien ohi. Nyt ajamme kokolapuilla. Hatrick Match ei ole raketti alussa, ja keulaan sillä ei varmaan pääse. Toivotaan hyvää juoksua", Nurmos sanoi.Nurmoksen Buzz Lane (Maharajah) juoksee Kriterierevanschen-lähdössä, joka on T86-kuutonen, ja kuuluu myös suosikkeihin. Team Melkko&Sorosen Pepper Creation (Readly Express) on tehnyt hyviä juoksuja ja on mahdollinen voittaja ykkösradalta. Kriterium-finalisti Toto Tooma (Explosive Matter) lähtee vierestä. Daniel Wäjerstenin Mister Never Die (Mister JP) voitti Kriterium Consolationin ja on yksi suosikeista myös tässä."Viimeksi Breeders' Crownin välierässä kaikki meni pieleen, kun lähtörata oli 12. Uskon, että Toto Tooma tekee taas hyvän suorituksen. Toki kohtaamme hyviä vastustajia, mutta Toto Tooma on oikein hyvä hevonen ja vahva, ja matka sopii", valmentaja David Persson sanoi Kanal75:lla.Tapani Raunio ja Juha Saarijärvi saavat jännittää kasvattiensa juoksuja molemmilla radoilla. Erlend Rennesvikin Chasse Artist (Very Kronos) hakee Bjerkestä uran avausvoittoa T86-pelin vitoskohteessa, matkana on maili ja lähtörata kuusi. Currency Artist starttaa Solvallassa Kentucky Fibberin lähdössä, joka päättää T86-kierroksen. Ville Karhulahden valmentaman ruunan huono arpatuuri jatkuu, sillä on taas takarivin lähtöpaikka. Tauolta palaava Redénin Poleposition on lähdön suosikki."Poleposition teki hurjan juoksun, kun se viimeksi voitti V85-finaalin juostuaan suurimman osan johtavan rinnalla. Sen jälkeen ori sairastui kuumeeseen, ja taukoa tuli. Nyt se tuntuu taas vahvalta ja on treenannut oikein hyvin. Se on aiemmin mennyt hyvin heti tauolta, ja uskon hyvään suoritukseen", Daniel Redén sanoi Stall Zetin sivuilla.Traverassa lauantaina myynnissä ollut Tight Reins juoksee ennen T86-kohteita, Kai Jussila myi sen 170 000 kruunulla. Dimitri Hedmanin valmentama Propulsionin tytär lähtee matkaan ykkösradalta Mika Forssin ajamana. Daniel Redénin hienokuntoinen 3-vuotias Miguel (Propulsion) on rinnalla.