Suomalaisvoitto saatiin Solvallan lounasraveista, kun Ismo Haapasen LaserWell Oy:n kasvattama ja omistama Running Well ravasi uransa avausvoiton, startti oli 14. Rikard N Skoglund ajoi Maharajahin ja India Webin 3-vuotiaan pojan päättäväisesti eteenpäin ja keulaan avauspuolikkaan täyttyessä. Ville Karhulahden valmentama ja Sakari Talikan hoitama Running Well paineli 60 000 kruunun voittoon ajalla 15,1a/2140."Jäimme alussa kolmannelle radalla, ja päätin ajaa eteenpäin. Running Well tuntui koko matkan hyvältä. Se ei maalisuoralla nähnyt rinnalle tullutta hevosta lapun takaa, mutta vastasi heti, kun kaveri tuli lähemmäksi", Skoglund sanoi voittajahaastattelussa.Timo Nurmoksen omistama ja valmentama Carl Rapid otti avausvoiton kahden kakkossijan jälkeen. Magnus A Djuse ajoi 3-vuotiaan Calgary Gamesin pojan keulaan, ja voitto tuli ajalla 15,7a/2140. Essi Partanen hoitaa.Boden toimi perjantai-illan ravien järjestäjänä lumisissa olosuhteissa. Hannu Prokkolan valmentama MAS Josefina teki komean suorituksen 1640 metrin ryhmässä, joka oli T64-kakkonen. Ove A Lindqvist ajoi Cantab Fasionin 4-vuotiaan tyttären johtopaikalle. MAS Josefina porhalsi ykköseksi ajalla 14,7a. Timo Niemelän Hopeful Step ja Petteri Joen Edmundo varmistivat suomalaisille kolmoisvoiton. MAS Breeding on voittajan kasvattaja ja omistaja, Mari Leinonen on kilpailuoikeuden vuokraaja."MAS Josefinaan tuli oikea paine, kun pääsimme lähtöauton taakse. Ensin ajattelin luovuttaa johtopaikan, mutta hevonen tuntui niin hyvältä, että ajoin keulasta. Esitys oli vakuuttava", Lindqvist kehui voittajahaastattelussaSandra Erikssonin talli oli hurjassa vireessä, neljä viimeistä T64-kohdetta meni Erikssonille. Viimeisessä kohteessa hän ajoi Ravenin voittoon. Johtanut Ari Aatsingin Jobiline Ridge oli kakkonen. Miia Pulkkasen valmentama Kenzo Benois sai sisältä sen verran kiritilaa, että ehti kolmanneksi.Ulf Ohlsson ajoi Petri Salmelan Federer Brolinen kirivoittoon ennen T64-pelin alkua ajalla 16,9/2160. Petteri Joen ohjastama Maverick Match painui keulaan loppukaarteessa ja oli maalissa kakkonen.Bodenin ilta päättyi pistelähtöön. Jonna Irrin valmentama Lake's Fire paineli Ulf Ohlssonin ajamana johtopaikalle. HJ Stablen kasvattama ja omistama Face Time Bourbonin poika paineli ykköseksi ajalla 16,0a/2140. Janita Luttusen Donna As kiri Ville Pohjolan ajamana kakkoseksi.