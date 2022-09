Solvallan Kriteriumkarsinnat ajettu - Joy Sisu toi suomalaisvoiton

Petri Salmelan valmentama Joy Sisu teki hurjan kirin Tammakriteriumin karsinnassa. Timo Nurmoksen tallista meni kolme hevosta Tammakriteriumin finaaliin, Beat It on yksi niistä. Finaalit ajetaan lauantaina 24. syyskuuta.

Näin ajettiin karsinnat:

Svenskt Trav-Oaks – karsinnat:

Joonas ja Iiro Uutisen Beat It (Broadway Hall) starttasi radalta kahdeksan ensimmäisessä karsinnassa. Magnus A Djuse ajoi Timo Nurmoksen valmennettavan johtoon 1300 jäljellä. Olivia Coger (Monark Newmen) eteni rinnalla. Stefan Perssonin ajama ja Fredrik Perssonin valmenmtama Olivia Coger oli maalisuoralla hivenen vahvempi ja meni voittoon ajalla 13,0a/2140m. Beat It taisteli hyvin vastaan, mutta jäi niukasti kakkoseksi. Tärkeintä oli, että Beat It sai finaalipaikan.

Mattias Djusen valmentama Kayla Westwood (Maharajah) kiri kolmannesta ulkoa vakuuttavasti toisen karsinnan parhaaksi. Magnus A Djuse ajoi voittotuloksen 13,0a/2140m. Lawina (Uncle Lasse) kiri kakkoseksi. Nurmoksen valmentama ja Jorma Kontion ajama Millie De Veluwe (Villiam) oli johtopaikalta neljäs. Kayla Westwood myytiin Traveran huutokaupassa viikkoa aiemmin 1 050 000 kruunulla Nils Nymanille. ”Tämä on ensimmäinen hevonen, jonka omistan kokonaan yksin. Halusin rautiaan ja hyvän hevosen”, Nyman kertoi.

Timo Nurmos sai toisen finalistin, kun Bonneville W.I. kiri toisesta ulkoa kolmannen karsinnan ykköseksi. Ulf Ohlsson käänsi SJ’s Caviarin tyttären kolmannelle radalle 800 jäljellä. Voittotulos oli 12,9a/2140m. Nycora (Nuncio) oli keulasta kakkonen. Harri Åkerlundin Arc Angel (Explosive Matter) laukkasi ensimmäisessä kaarteessa johtavan takaa. Mika Forssin ajama Sparven (Bird Parker) ei jaksanut johtavan rinnalta ja laukkasi loppusuoralla.

Nurmoksen voitolla jatkettiin neljännessä karsinnassa. Mats E Djusen ajama Jewilla (Propulsion) pinkaisi keulaan. Erik Adielsson ajoi Nurmoksen Aurelia Expressin (Readly Express) johtavan taakse. Maalisuoralla Aurelia Express sai tilaa ja kiri terävästi voittoon ajalla 13,4a72140m. Jewilla vei toisen finaalipaikan. Suomalaisporukan Lilian Young (Maharajah) kiri takaa neljänneksi.

Suomalaisjuhlat saatiin viidennessä karsinnassa. Petri Salmelan valmentama Joy Sisu juoksi porukan viimeisenä. Mika Forss käänsi Brillantissime-tamman kiriin takasuoralla. Joy Sisu rymisteli avaruuskaistoja pitkin voittoon ajalla 13,0a/2140m. O’Mara Zon pääsi kirimään johtavan takaa ja oli maalissa kakkonen. Jennifer Sisu johti, mutta veto ei riittänyt finaaliin. Joy Sisun omistajaporukassa ovat suomalaista Kenneth Liljamaa, Petri Salmela ja Matti Maunu.

”Joy Sisu oli tosi pirteä matkalla. Solvallassa on loppukaarteen nelos-vitosrata vaikea, mutta tamma selvitti senkin. Tosi kovaa tultiin maalisuoralla. Voitosta en ollut varma linjalla, mutta Solvallassa on usein pieni etu ulkoradan hevosella”, Forssa sanoi.

”Huikea oli loppusuora. Sanoin Mikalle, kun asiasta puhuttiin aikaisemmin saunassa, että vaikka lähtörata on huono, niin ilman toiveita ei kannata lähteä. Joy Sisu oli tuntunut niin hyvältä viimeistelyssä. Tamma oli tosi hyvä jo 2-vuotiaana, mutta nyt se oli unohdettu. Olen tosi ylpeä hevosesta, tämä oli suuri maali”, Salmela totesi.

Jörgen Westholmin Queen Belina oli ylivoimainen viimeisessä karsinnassa. Nuncion tytär lähti kolmannesta ulkoa kiriin ja paineli helposti muista ohi. Carbonfiber (Uncle Lasse) kiri kakkoseksi ja Onkel Investin Titania Hills (Muscle Hill) kolmanneksi.

Svenskt Trav-Kriterium – karsinnat:

Kriterium-karsinnat alkoivat ”Corazon Combon kaatajan” Bedazzled Soxin (Brillantissime) näytöksellä. Torbjörn Jansson ajoi sen johtopaikalta helppoon voittoon ajalla 13,1a/2640m. Daniel Redénin valmentama Xanthis Harvey (Propulsion) oli johtavan rinnalta vahva kakkonen.

”Ensimmäinen kerta 2600 metriä, Bedazzled Sox on fantastinen hevonen. Tämä on ehkä paras 3-vuotias, mitä minulla on ollut. Se on uskomattoman lahjakas, mutta samalla iloinen ja mukava kaveri”, valmentaja Roger Walmann kertoi.

Toisessa karsinnassa saatiin yllätysvoittaja. Magnus A Djuse pamautti Global Deputyn (Broadway Hall) keulaan. Djuse luopui vetotöistä, kun Every Day Elegant (Maharajah) vyöryi rinnalle ja ohi. Maalisuoralla Global Deputy kiri ykköseksi ajalla 14,0a/2640m. Roger Walmannin valmentama Every Day Elegant piti niukasti kakkoseksi ja meni finaaliin.

Daniel Redén valmentama Ante La Roque voitti kolmannen karsinnan ja otti uransa avausvoiton 16. startissa. Örjan Kihlström ajoi Uncle Lassen pojan keulaan avauspuolikkaan jälkeen ohi Seppo Palmroosin Luciano Brynen (Make It Happen). Ante La Roque kesti kovan vauhdin ja paineli ykköseksi ajalla 13,1a/2640m. Monastery Boko (Chelsea Boko) tuli hurjalla kirillä takaa kakkoseksi. Luciano Bryne oli viides.

Neljännessä karsinnassa saatiin kaksi voittajaa. Nurmoksen Mister Jupiter (Ready Cash) ja Redénin Bengan (Django Riff) tulivat maaliin niin tasapäin, ettei eroa saatu maalikuvassa. Jorma Kontion ajama Mister Jupiter johti ja Kihlströmin ajama Bengan kiersi rinnalla. Kärkipari sai ajan 13,6a/2640m. Solvallan Anders Malmrot kertoi, että kaikki karsintojen voittajat ovat mukana voittajien lähtörata-arvonnassa niin, että arvontakulhossa on kuuden numeron sijasta seitsemän numeroa.

Redénin talliin tuli kolmas voitto viidennessä karsinnassa. Kihlström karautti Greensboro Zetin (Father Patrick) keulaan ja siitä voittoon ajalla 13,1a/2640m. Walmannin valmentama Coquaholy (Orlando Vici) nousi aikaisin toisen radan vetäjäksi ja pinkoi kakkoseksi. Salmelan Juan Sisu (Canepa Hanover) laukkasi loppukaarteessa.

Stefan Melanderin Following (Nuncio) oli viimeisen karsinnan suosikki. Björn Goop ajoi sen johtopaikalle ja siitä varmaan voittoon ajalla 12,9a/2640m. Oskar J Anderssonin My Dreams seurasi kakkoseksi ja varmisti Nuncion pojille kaksoisvoiton.